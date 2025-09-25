المسئولية المجتمعية.. النقل : اوراسكوم تنهي أعمال تطوير مدرسة الشهيد أحمد شيبوب بمنطقة أبو قير| صور

قالت وزارة النقل إنه في اطار تنفيذ خطة شاملة لتعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في تنفيذ مشروعات الوزارة المختلفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وفي ضوء تنفيذ وزارة النقل لمشروع مترو الإسكندرية من خلال شركة اوراسكوم المصرية الوطنية المتخصصة في تنفيذ هذه المشروعات الوطنية.

وتجسيدا لدور الشركة بشأن المسئولية المجتمعية تجاه المجتمع المصري وتنفيذها للعديد من المبادرات التي تستهدف دعم المجتمع في المجالات التعليمية للمساهمة في تنمية المجتمعات المحيطة بمواقع المشروعات، و ترك أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

قامت شركة اوراسكوم من هذا المنطلق بترجمة دورها المجتمعي إلى خطوات عملية ملموسة، تمثلت في تطوير مدرسة الشهيد أحمد شيبوب الابتدائية الواقعة في منطقة أبو قير بدعم وتمويل شركة أوراسكوم للإنشاءات وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة علمني أحلم وحيث شمل التطوير ليس فقط رفع كفاءة الأبنية والتجهيزات، بل أيضًا تطوير الجانب التعليمي والتربوي عبر توفير تدريبات متخصصة للمعلمين، مع المتابعة الدورية على مدار ثلاث سنوات.

وبحسب بيان للوزارة، قد تم افتتاح مرحلة الأبنية والتجهيزات لمدرسة الشهيد أحمد شيبوب الابتدائية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

بما يعكس أثرًا إيجابيًا مباشرًا على المجتمع المحلي، ويؤكد الاعتزاز الدائم بالمساهمة في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.