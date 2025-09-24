مجدي عبد الغني: بيراميدز فاجأ أهلي جدة.. والمرشح الأبرز للتتويج بالسوبر الإفريقي

أشاد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي السابق، بالأداء الذي قدمه فريق بيراميدز أمام أهلي جدة، مؤكدًا أن الفريق ظهر بشكل مفاجئ ومميز للغاية في اللقاء.

وقال عبد الغني خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي ببرنامج يا مساء الأنوار المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "أهلي جدة تفاجأ بمستوى لاعبي بيراميدز، الذين لعبوا بإصرار وطموح واضح، ورأوا في المباراة فرصة عظيمة قد لا تتكرر مرة أخرى".

وأضاف: "الفريق لم يقدم الأداء المأمول في الدوري المصري، لكنه يثبت دائمًا قوته في البطولات الخارجية، وهو المرشح الأبرز لحصد لقب كأس السوبر الإفريقي عندما يلتقي مع نهضة بركان المغربي".

وتابع: "بيراميدز يسعى أيضًا للتتويج بلقب الدوري العام، وهي البطولة التي يضعها الفريق نصب عينيه خلال الفترة المقبلة، وما قدمه أمام أهلي جدة كان أكثر من رائع، حيث نجح في كسر معنويات المنافس".

كما أشاد عبد الغني بأداء الحارس أحمد الشناوي قائلاً: "الشناوي موهوب للغاية، وإذا ركز أكثر يمكنه اللعب في أي مكان في العالم".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته مؤكداً أن بيراميدز لم يتأثر برحيل أي لاعب، والدليل على ذلك تتويجه الأخير ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.