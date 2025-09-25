بحضور خمسة من الأساقفة.. صلاة جناز الراهب القمص أشعياء الأنطوني

أُقيمت ظهر اليوم، في دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، صلوات جناز الراهب القمص أشعياء الأنطوني، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا يسطس، أسقف ورئيس الدير، وبمشاركة مجمع رهبان الدير، وبحضور أسرته بالجسد، وعدد كبير من شعب إيبارشية أطفيح، وعمال الدير.

شارك في الصلاة أيضًا أصحاب النيافة:

نيافة الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر،

ونيافة الأنبا زوسيما، أسقف أطفيح وتوابعها،

ونيافة الأنبا أنيانوس، أسقف بني مزار والبهنسا،

ونيافة الأنبا أرشليدس، الأسقف العام.

كما حضر عدد كبير من الآباء الكهنة من إيبارشية أطفيح، ومن عدة إيبارشيات وأماكن متفرقة، إلى جانب بعض رهبان الأديرة الأخرى.

وستستقبل الأسرة العزاء اليوم وغدًا في قرية الودي، على أن تُقام صلاة الثالث يوم الجمعة المقبل في كنيسة السيدة العذراء بأسكر، عقب صلاة القداس الإلهي مباشرةً.