الزياني يبحث في نيويورك مع نظيريه الأردني والسوداني تعزيز التعاون ومواكبة التطورات الإقليمية

أجرى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأربعاء، سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شملت نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السوداني محي الدين سالم، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية.

وخلال لقائه مع الوزير الأردني، استعرض الزياني والصفدي سبل توسيع مجالات التعاون والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تعزيز التشاور المستمر بين البلدين إزاء التحديات التي تواجه المنطقة، كما ناقشا آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل التعامل معها بما يخدم مصالح الشعبين.

وفي اجتماع منفصل مع وزير الخارجية السوداني، ناقش الزياني أوجه العلاقات الأخوية التي تربط البحرين والسودان، مؤكدًا على أهمية تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية بما يحقق تطلعات البلدين.

كما جرى تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة إقليميًا ودوليًا لتعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد وزير الخارجية البحريني خلال لقاءاته حرص المنامة على دعم الشراكات العربية – العربية وتعزيز العمل المشترك في مواجهة التحديات، مشددًا على أن التنسيق المستمر بين العواصم العربية يشكل ضمانة لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة. كما أعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي تقوم به الأردن والسودان في دعم القضايا العربية والإسهام في حفظ الأمن الإقليمي.

من جانبهم، ثمن الصفدي وسالم جهود البحرين في الدفع نحو تكامل عربي أوسع، مؤكدين أهمية استمرار التشاور بين الدول الثلاث في المحافل الدولية، خصوصًا في ظل الأزمات المتعددة التي تشهدها المنطقة.

واتفق الوزراء على مواصلة التواصل وتكثيف التنسيق بما يرسخ المصالح المشتركة ويدعم تطلعات الشعوب نحو الأمن والازدهار.