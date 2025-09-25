«صحة الإسكندرية»: تعزيز خدمات تنظيم الأسرة لخفض معدلات الإنجاب وتحسين صحة الأمهات والأطفال

أكدت الدكتورة حنان أنور، وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية، الحرص على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة وأهمية المباعدة بين الولادات بما يسهم في تحسين صحة الأمهات والأطفال.



جاء ذلك خلال اجتماعها مع قيادات ورؤساء أقسام مستشفى العامرية العام، حيث استعرضت مؤشرات الأداء وأبرز الأهداف الاستراتيجية، وفي مقدمتها سد الفجوات في الإمدادات والكوادر، وتفعيل برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة لمنع الحمل غير المخطط له، إلى جانب المتابعة والتقييم المستمرين وإعداد تقارير دورية دقيقة.



كما شدّدت على أهمية تفعيل المشورة الأسرية لتحسين خدمات الصحة الإنجابية، ودور القابلات داخل أكشاك الولادة لتقديم خدمات آمنة وفعالة، مع تكثيف برامج التثقيف الصحي ورفع وعي المجتمع بخدمات الرعاية الأولية.



ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التحضيرية، واستكمالًا لجهود وزارة الصحة في متابعة وتقييم تنفيذ الخطة العاجلة، التي تستهدف خفض معدل الإنجاب الكلي من 2.41 إلى 2.1 بحلول عام 2027، وتقليل معدلات التقزم وسوء التغذية بين الأطفال بنسبة 25%، وتعزيز كفاءة خدمات الرعاية الأولية وتنظيم الأسرة، وإنشاء المرصد الوطني السكاني لمتابعة التنفيذ وتصنيف المحافظات (خضراء – صفراء – حمراء) وفق نسب الإنجاز.