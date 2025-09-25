بنسبة نجاح 100%.. رئيس غرفة كفر الشيخ يعتمد شهادات دورة الاستيراد

اعتمد حاتم عبدالغفار، رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية، شهادات اجتياز دورة الاستيراد التي نظمتها الغرفة لعدد من منتسبيها في إطار خطة الغرفة لرفع كفاءة المتعاملين في مجال التجارة الخارجية، خاصة نشاط الاستيراد.

وأكد عبد الغفار، خلال مراسم اعتماد الشهادات، أن الدورة شهدت مشاركة فعّالة من عدد من منتسبي الغرفة المهتمين بمجال الاستيراد، وقد حقق جميع المشاركين نسبة نجاح بلغت 100%، مما يعكس جدية المتدربين وجودة المحتوى التدريبي الذي تم تقديمه.

وأشار إلى أن الغرفة ستبدأ اعتبارًا من اليوم في تسليم الشهادات للمتدربين الناجحين، تمهيدًا لقيدهم بمكتب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المتواجد بمقر الغرفة، لاستخراج البطاقة الاستيرادية الخاصة بهم والقيد في سجل المستوردين، بما يمكنهم من ممارسة نشاط الاستيراد بشكل رسمي وقانوني.