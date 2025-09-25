استشهاد فلسطيني في قصف بمسيرة إسرائيلية شرق مقبرة البريج بـ غزة

ارتقى شهيد، مساء اليوم، جراء قصف شنته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شرق مقبرة البريج وسط قطاع غزة،ارتقى شهيد، مساء اليوم، جراء قصف شنته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شرق مقبرة البريج وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على منطقة البريج

قامت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي باستهداف مجموعة من المواطنين في منطقة شرق مقبرة البريج، ما أسفر عن استشهاد أحدهم على الفور وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. الهجوم يأتي في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أوضاع إنسانية متدهورة جراء الحصار المستمر.

التأثيرات على الوضع الإنساني في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المناطق السكنية والمدنية في قطاع غزة، مما يعمق من المعاناة الإنسانية للمواطنين. هذه الهجمات تأتي في وقت حساس، حيث يعاني القطاع من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمعالجة المصابين.

التصعيد الإسرائيلي المستمر في غزة

وتستمر عمليات القصف والهجمات الإسرائيلية على مختلف أنحاء قطاع غزة، وسط توقعات بأن يتصاعد الوضع العسكري في الأيام القادمة ما لم تُتخذ خطوات لوقف التصعيد وإعادة تهدئة الوضع بين الأطراف المتنازعة.