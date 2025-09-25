قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليس أمامه خيارات كثيرة.. أزمة الوسط تربك الزمالك بقمة الأهلي
غرف الدردشة المغلقة.. تحديات جديدة تواجه المجتمع في عالم الإنترنت
محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه»
بعد مشاجرة الطلاب.. محافظ المنوفية يستبعد مديرة المدرسة ويوقف المعتدي
وزير الكهرباء يشهد مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى الضبعة| صور
قبل لقاء القمة .. طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك
بدأ العد التنازلي| آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025
عرض الأهلي للتعاقد مع برونو لاج وصل لـ 4.8 مليون يورو
نجم الزمالك يقترب من المشاركة أمام الأهلي
استخراج تصريح سفر مستعجل.. الخطوات والأوراق
الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ضد مدحت شلبي
هدية قبل مباراة القمة.. الزمالك يجهز مفاجأة للاعبيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

استشهاد فلسطيني في قصف بمسيرة إسرائيلية شرق مقبرة البريج بـ غزة

منار عبد العظيم

ارتقى شهيد، مساء اليوم، جراء قصف شنته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شرق مقبرة البريج وسط قطاع غزة،ارتقى شهيد، مساء اليوم، جراء قصف شنته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شرق مقبرة البريج وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على منطقة البريج

قامت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي باستهداف مجموعة من المواطنين في منطقة شرق مقبرة البريج، ما أسفر عن استشهاد أحدهم على الفور وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. الهجوم يأتي في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أوضاع إنسانية متدهورة جراء الحصار المستمر.

التأثيرات على الوضع الإنساني في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المناطق السكنية والمدنية في قطاع غزة، مما يعمق من المعاناة الإنسانية للمواطنين. هذه الهجمات تأتي في وقت حساس، حيث يعاني القطاع من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمعالجة المصابين.

التصعيد الإسرائيلي المستمر في غزة

وتستمر عمليات القصف والهجمات الإسرائيلية على مختلف أنحاء قطاع غزة، وسط توقعات بأن يتصاعد الوضع العسكري في الأيام القادمة ما لم تُتخذ خطوات لوقف التصعيد وإعادة تهدئة الوضع بين الأطراف المتنازعة.

غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

