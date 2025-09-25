قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة.. شهداء ومصابون في تصعيد جديد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزة، في تصعيد عسكري جديد يأتي في وقت حساس.

تفاصيل القصف الإسرائيلي على مدينة غزة

شهدت مدينة غزة تصعيدًا غير مسبوق في الساعات الأخيرة، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مناطق سكنية وحيوية في المدينة، ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين وإصابة العديد من المواطنين بجروح متفاوتة.

القصف طال الأحياء السكنية والمرافق العامة، ما أدى إلى تدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية.

تداعيات التصعيد على المدنيين

هذا التصعيد يأتي في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أوضاع إنسانية صعبة، ويزيد من معاناة السكان الذين يعانون من حصار مستمر وأزمة اقتصادية خانقة.

القصف الإسرائيلي يعمق معاناتهم ويزيد من حجم الضحايا بين المدنيين، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.