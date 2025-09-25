روجينا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة ومتألقة

تألقت الفنانة روجينا في أحدث ظهور لها بإطلالة ساحرة خطفت الأضواء على السوشيال ميديا.

اعتمدت روجينا فستانًا بتصميم أوف شولدر باللون الليلكي الممزوج بالوردي الفاتح، مرصع بالكامل بالتطريزات البراقة والكريستالات التي أضفت على الإطلالة لمسة من الفخامة والرقي.



ونسقت إطلالتها بمجوهرات ماسية ناعمة على شكل أقراط طويلة متدلية زادت من جاذبية مظهرها، بينما اختارت تسريحة الشعر المنسدل المرفوع من الأمام، مع مكياج برونزي متوهج أبرز ملامحها الجذابة وأضاف لمسة دافئة لبشرتها البرونزية.



إطلالة روجينا لاقت تفاعلًا واسعًا بين جمهورها الذي أثنى على أناقتها وحضورها اللافت، لتؤكد مجددًا أنها واحدة من أبرز النجمات اللواتي يجمعن بين الجرأة والرقي في اختياراتهن.