7.4 % ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر يوليو 2025

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الخميس الموافق 25 /9/ 2025 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 2025.
وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.
بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 127.52 خلال شهر يوليو 2025 (أولـي) مقابل 118.71 خلال شهر يونيو 2025 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 7.4 ٪.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:
• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الورق و منتجاتة 73.61 خــــــلال شـــهــــر يوليو 2025 مــقــــارنـــة بشـهــر يونيو 2025 حيــث بلــــغ 59.27 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 24.19 ٪ وذلك لاقتراب موسم المدارس.
• بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج و أسمنت) 89.27 خلال شهر يوليو 2025 مــقــــارنـــة بشـهــر يونيو 2025 حيــث بلــــغ 74.99 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرها 19.04 ٪ وذلك لزيادة العرض والطلب.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:
• بلـغ الرقـم القياسـي لصناعـة مـنتجـات الـتبــغ 133.33 خـــلال شهــــر يوليو 2025 مقــارنـة بشــهر يونيو 2025 حــيــث بــــلـــغ 141.15 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 5.54 ٪ وذلك لانخفاض الطلب على المنتج.
• بلــغ الــرقــم القيـاسي لصناعة معدات النقل الأخرى 514.71 خــــلال شهــر يوليو 2025 مقــارنة بشــهــر يونيو 2025 حيــث بلــــغ 624.57 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 17.59 ٪ وذلك لاستغراق شركات هذا النشاط في مرحلة الإنتاج مده اطول .