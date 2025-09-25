قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليس أمامه خيارات كثيرة.. أزمة الوسط تربك الزمالك بقمة الأهلي
غرف الدردشة المغلقة.. تحديات جديدة تواجه المجتمع في عالم الإنترنت
محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه»
بعد مشاجرة الطلاب.. محافظ المنوفية يستبعد مديرة المدرسة ويوقف المعتدي
وزير الكهرباء يشهد مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى الضبعة| صور
قبل لقاء القمة .. طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك
بدأ العد التنازلي| آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025
عرض الأهلي للتعاقد مع برونو لاج وصل لـ 4.8 مليون يورو
نجم الزمالك يقترب من المشاركة أمام الأهلي
استخراج تصريح سفر مستعجل.. الخطوات والأوراق
الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ضد مدحت شلبي
هدية قبل مباراة القمة.. الزمالك يجهز مفاجأة للاعبيه
أخبار البلد

الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 42 بـ 3400 طن مساعدات إنسانية إلى غزة

أ ش أ

دفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 42، والتي تحمل عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة. 


وذكر الهلال - في بيان اليوم - إن القافلة «زاد العزة» في يومها الـ 42، حملت نحو 3400 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها القطاع، وتضمنت نحو 2500 طن مساعدات غذائية ودقيق، وأكثر من 700 طن مستلزمات طبية وإغاثية وخيام، إضافة إلى أكثر من 160 طن سولار، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.


يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.


ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

