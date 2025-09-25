قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعفاء العمال من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي طبقا لقانون العمل
عبد الغفار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وشركة WMC لتعزيز الرعاية الصحية
إيرادات السينما المصرية| درويش في الصدارة.. وفهمي والسقا يجمعان 10 آلاف جنيه
وزير الكهرباء: مصر أصبحت جزء مهما من خارطة العالم النووي للاستخدام السلمي
هل يجوز تعاطي المخدرات للتقليل من الشعور بالإرهاق في قيادة السيارات؟
ليس أمامه خيارات كثيرة.. أزمة الوسط تربك الزمالك بقمة الأهلي
غرف الدردشة المغلقة.. تحديات جديدة تواجه المجتمع في عالم الإنترنت
محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه»
بعد مشاجرة الطلاب.. محافظ المنوفية يستبعد مديرة المدرسة ويوقف المعتدي
وزير الكهرباء يشهد مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى الضبعة| صور
قبل لقاء القمة .. طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك
بدأ العد التنازلي| آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"المشهد" بنسخته الثالثة يحتفي بـ 26 فناناً يرسمون ملامح الفن المصري المعاصر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

افتُتحت مساء أمس النسخة الثالثة من معرض «المشهد» بمشاركة 26 فناناً تشكيلياً، وذلك بجاليري المشهد بالزمالك، وسط حضور واسع من الفنانين والمهتمين والمتابعين. ويأتي المعرض باعتباره نافذة حيّة تتابع مجريات الحركة التشكيلية المصرية الراهنة، حتى غدا محطة أساسية لجمهور الفن لمعاينة إبداعات الفنانين بمختلف أجيالهم واتجاهاتهم.

وقال الفنان إيهاب اللبان، معدّ المعرض، إن جاليري المشهد يسعى منذ تأسيسه إلى أن يكون مرصداً توثيقياً واعياً للحركة التشكيلية المصرية، مؤكداً أن دورات المعرض المتتابعة تجسد رؤيته القائمة على رصد ملامح هذه الحركة عبر أجيالها المتنوعة. وأضاف أن المعرض يدعم التجارب الجادة والأصيلة التي تشكّل جوهر الفن المصري المعاصر، محتفياً بمبدعيها من أصحاب البصمة المميزة. وأوضح اللبان أن الهدف هو بناء ذاكرة بصرية توثق اللحظة الفنية الراهنة لتكون مرجعاً موثوقاً للباحثين والمهتمين، بما يسهم في تعزيز المشهد الفني المعاصر وتحقيق طموحات الجميع.

من جانبه، أوضح الفنان عادل ثروت، المشارك بلوحتين، أن أعماله تستند إلى الحواديت القديمة والأساطير الشعبية والترانيم المرتبطة بالموروث الثقافي العميق، مشيراً إلى انشغاله الدائم بكيفية تحويل الجداريات والنقوش القديمة إلى لغة تشكيلية معاصرة تحاكي وجدان الناس اليوم، في مزج بين التراث والحداثة.

أما الفنانة منى مدحت، المشاركة بعملين، فأشارت إلى أن معظم أعمالها تتمحور حول الطفولة والمرأة باعتبارهما مصدرين أساسيين لتجربتها التشكيلية، موضحة أن الطفولة بالنسبة لها ليست مرحلة عمرية فقط، بل رمز للبراءة والنقاء الأول ومصدر دائم للإلهام.

في السياق ذاته، قدّم النحات الدكتور حسن كامل ثلاث منحوتات مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، حيث صاغ ملامح بشرية على هيئة الشمس والقمر، في محاولة لدمج الرمز الكوني بالبعد الإنساني، واستحضار رؤية المصري القديم لعلاقة الطبيعة بالدورات الأزلية بين الحياة والموت.

كما عرض الفنان محمود حامد ثلاث لوحات بعنوان «وجه خفي»، عبّر فيها عن بحثه في الهوية المزدوجة للإنسان وما تخفيه طبقاته النفسية العميقة. وقال إن الوجه بالنسبة له ليس مجرد ملامح اجتماعية، بل مرآة لصراعات داخلية تتجلى بين الظاهر والخفي.

من جانبها، قدمت الفنانة نهى ناجي لوحة بعنوان «الظلال»، اختارت فيها القطار كرمز للتنقل بين المراحل المختلفة في رحلة الإنسان، مع إبراز المشاعر الصامتة والانطباعات العابرة التي يتركها الزمن.

بينما جاءت لوحة الفنانة جيهان سليمان بعنوان «الريف»، كتحية بصرية لتفاصيل الحياة اليومية في القرى المصرية وما تحمله من هدوء وسكينة. وقالت: "الريف بالنسبة لي ليس مكاناً فقط، بل حالة من الطمأنينة والرضا، حاولت أن أجسدها من خلال تفاصيل صغيرة تصنع بهجة الحياة مثل الأشجار والمشهد الطبيعي البسيط".

معرض «المشهد» 26 فناناً جاليري المشهد الحركة التشكيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

مدحت شلبي

بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

قراءة القرآن الكريم

سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

"المشهد" بنسخته الثالثة يحتفي بـ 26 فناناً يرسمون ملامح الفن المصري المعاصر

آيات أباظة

آيات أباظة تكشف عن قرب إجراء عملية جراحية قبل العودة لـ نايل دراما

اشرف زكي وعمرو الليثي

اتحاد إذاعات التعاون الإسلامي يدعم مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد