اتحاد إذاعات التعاون الإسلامي يدعم مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح

في إطار البروتوكول الموقع بين الاتحاد اذاعات و تلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ونقابة المهن التمثيلية، أعلن الاتحاد عن مشاركته في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح، في خطوة تعكس التزامه بدعم الفنون الهادفة، حيث تم الاتفاق بين رئيس الاتحاد الدكتور عمرو الليثي، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، على تفعيل هذا التعاون.

أكد الدكتور عمرو الليثي، أن هذه المشاركة تأتي في إطار رسالة الاتحاد الاستراتيجية لتعزيز الإعلام والفنون الهادفة، ودعم الطاقات الشبابية المبدعة في مختلف مجالات الفنون؛ لتأتي هذه المبادرة مجسدة لدور الاتحاد كشريك رئيسي في الأحداث الثقافية والإبداعية، وإبراز إسهامات الفنون في نشر القيم الإنسانية وبناء الوعي المجتمعي.

في هذا السياق، قرر الاتحاد تخصيص جوائز تشمل مختلف أفرع الفنون المسرحية، ، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام شباب منسوبي دول الاتحاد نحو الإبداع، وخاصة في الوعي بقضايا أمتهم.

