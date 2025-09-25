غادة عادل برفقة نجلها عبد الله في ظهور نادر .. شاهد

نشر المؤلف والمنتج محمد الباسوسي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للفنانة غادة عادل ونجلها عبد الله مجدي الهواري بالمطار.

ومن المقرر أن تحضر الفنان غادة عادل ونجلها مهرجان الغردقة السينمائي .

يذكر أن غادة عادل يعرض لها حاليًا ، مسلسل وتر حساس 2 بطولة كمال أبو رية، محمد علاء ، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

ويتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية المتنوعة مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة التي تمس الأسرة والمجتمع.

وكانت الفنانة غادة عادل قد انضمت بشخصية جديدة ضمن أحداث الجزء الثاني من وتر حساس، فيما غابت صبا مبارك عن العمل.