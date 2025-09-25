ننشر.. أسماء لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطى الطويل بمهرجان الإسكندرية

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي الطويل ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين المقرر إقامتها خلال الفترة من ٢ إلى ٦ أكتوبر المقبل.

حيث يرأس اللجنة المنتج الكبير تشارل سيبيتا وتضم في عضويتها الناقد المغربي أحمد الحسني والنجمة الإسبانية مرسيدس أورتيغا والسيناريست والروائي المصري الكبير ناصر عبد الرحمن والمخرج اليوناني مايكل هبيشس والنجمة السورية سوزان نجم الدين

كما أعلنت إدارة المهرجان عن قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة والتي تضم عشرة أعمال سينمائية من دول عربية وأوروبية متنوعة وتشمل فيلم الحي 2024 من إنتاج تونس وفرنسا وفيلم ممثلة ثانوية 2024 من إسبانيا وفيلم حيث الحب لا يوجد ظلام 2024 من فرنسا وفيلم ما وراء الابتسامة 2025 من كرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية وفيلم كارتابيستا كرنفال فانو 2025 من إيطاليا وفيلم المنبر 2025 من مصر والسعودية وفيلم العربة اليدوية 2025 من مصر والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفيلم تشتيت 2025 من قبرص وفيلم قطرة ماء 2024 من ألبانيا وفيلم لبس 2025 من المغرب

وتؤكد إدارة المهرجان أن هذه المسابقة تمثل إحدى أبرز فعاليات الدورة الحادية والأربعين وتهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الإنتاجات السينمائية في منطقة البحر المتوسط وتعزيز التبادل الثقافي والفني بين دوله

يُقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.