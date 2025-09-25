قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر يُطلق القافلة الـ 42.. 3400 طن مساعدات إلى غزة
خبير طاقة يحذر: السخان الكهربائي يرفع فاتورة الشتاء ويهدد سلامة الأجهزة
بأمر المحكمة.. فضيحة التمويل الليبي تلاحق ساركوزي
طائرات الاحتلال تقصف مربعا سكنيا في محيط مسجد السوسي في غزة
بكام عيار 21؟.. أسعار الذهب اليوم الخميس
مش في دماغهم أفريقيا.. خريطة 10مدربين رفضوا الأهلي
عرضن أنفسهن على الانترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية| صور
روسيا تبدأ تجارب لقاح mRNA ضد سرطان الجلد
«باع نفسه للشيطان» .. ابنة سيناتور أمريكي تتهم والدها بتلقي رشوة من إسرائيل
إعلان نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد
حفرة 13 متر و3 قطع حجرية .. القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الآثار بالسيدة زينب
جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 170 هدفًا في غزة خلال 24 ساعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ننشر.. أسماء لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطى الطويل بمهرجان الإسكندرية

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
أحمد إبراهيم

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي الطويل ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين المقرر إقامتها خلال الفترة من ٢ إلى ٦ أكتوبر المقبل.

حيث يرأس اللجنة المنتج الكبير تشارل سيبيتا وتضم في عضويتها الناقد المغربي أحمد الحسني والنجمة الإسبانية مرسيدس أورتيغا والسيناريست والروائي المصري الكبير ناصر عبد الرحمن والمخرج اليوناني مايكل هبيشس والنجمة السورية سوزان نجم الدين

كما أعلنت إدارة المهرجان عن قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة والتي تضم عشرة أعمال سينمائية من دول عربية وأوروبية متنوعة وتشمل فيلم الحي 2024 من إنتاج تونس وفرنسا وفيلم ممثلة ثانوية 2024 من إسبانيا وفيلم حيث الحب لا يوجد ظلام 2024 من فرنسا وفيلم ما وراء الابتسامة 2025 من كرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية وفيلم كارتابيستا كرنفال فانو 2025 من إيطاليا وفيلم المنبر 2025 من مصر والسعودية وفيلم العربة اليدوية 2025 من مصر والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفيلم تشتيت 2025 من قبرص وفيلم قطرة ماء 2024 من ألبانيا وفيلم لبس 2025 من المغرب

وتؤكد إدارة المهرجان أن هذه المسابقة تمثل إحدى أبرز فعاليات الدورة الحادية والأربعين وتهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الإنتاجات السينمائية في منطقة البحر المتوسط وتعزيز التبادل الثقافي والفني بين دوله

يُقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية  وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

مهرجان الإسكندرية السينمائي الناقد السينمائي الأمير أباظة ناصر عبد الرحمن سوزان نجم الدين

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

سيارة اسعاف

تفاصيل وفاة سمير الطنطاوي لاعب تنس الطاولة البارالمبية خلال المباراة

مدحت شلبي

أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الخطيب

شلبي يفجر مفاجآت عن قرار الخطيب بعدم الترشح وكواليس قديمة في الأهلي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

ناقلة نفط

كيف تستفيد الصين من عودة العقوبات علي إيران؟ | تقرير إخباري

نجاح سعودي جديد.. المملكة توقع مع الصين 42 اتفاقية بـ1.74 مليار دولار

نجاح سعودي جديد.. المملكة توقع مع الصين 42 اتفاقية بـ1.74 مليار دولار

أرشيفية

لعنة الأعياد اليهوديةتستمر.. هجوم الحوثيين على إسرائيل يفتح جراح 6 و7 أكتوبر

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

