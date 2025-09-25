قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مصر العربي الاشتراكي: قمة نيويورك أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية

المستشار إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي
المستشار إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي

قال المستشار إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، إن القمة متعددة الأطراف التي عقدت على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية، تشكل منعرجًا حاسمًا في مسار القضية الفلسطينية ، وتعيدها إلى قلب الاهتمام الدولي، بعد سنوات من التهميش والتجاهل المتعمد.

وأضاف الديب أن البيان المشترك الصادر عن القادة العرب والإسلاميين المشاركين في القمة، مثّل إجماعًا تاريخيًا على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفض أي تسويات مجتزأة أو حلول مفروضة من طرف واحد.

وأوضح رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن التحرك العربي والإسلامي المنسق مع الولايات المتحدة في هذا التوقيت بالغ الحساسية، يمثل فرصة حقيقية لإطلاق مسار تفاوضي جديد، شريطة أن يكون جادًا، ومتسقًا مع قرارات الشرعية الدولية، وينهي حالة الجمود التي خيمت على الملف الفلسطيني خلال السنوات الماضية.

وشدد المستشار إبراهيم الديب على أن الدور المصري المحوري في القمة، يؤكد من جديد ثبات موقف القاهرة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر كانت – ولا تزال – الركيزة الأساسية في الدفاع عن القضية، سواء عبر جهودها السياسية والدبلوماسية، أو من خلال دعمها الإنساني وفتح معبر رفح، واستضافتها لمبادرات المصالحة الفلسطينية المتكررة.

وأشار رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي إلى أن قمة نيويورك ليست حدثًا عابرًا، بل نقطة انطلاق جديدة لتحريك المجتمع الدولي تجاه مسؤولياته، مضيفًا أن البيان الصادر عنها يكتسب أهمية مضاعفة كونه خرج من منصة الأمم المتحدة، ما يمنحه ثقلاً دوليًا يصعب تجاهله.

واختتم المستشار إبراهيم الديب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا مكثفًا، مبنيًا على مخرجات القمة، مع الاستمرار في الضغط السياسي والدبلوماسي، وتعزيز الدعم الاقتصادي والمعيشي للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن لا استقرار حقيقي في الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل يعيد الحقوق إلى أصحابها.

