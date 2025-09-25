المؤتمر: الموقف المصري ثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن كلمة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين عكست وضوح الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأبرزت الدور الوطني لمصر في الدفاع عن الحقوق العربية.

وأكد "غنيم" أن مصر ما زالت صوتاً قوياً مدافعاً عن الحق الفلسطيني والعربي، في مواجهة كل المحاولات الرامية إلى تصفية القضية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. وشدد على أن رفض مصر القاطع لمخططات التهجير يجسد تمسك الدولة بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأشار النائب إلى أن التهجير يُعد جريمة دولية مكتملة الأركان وفق اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، وخاصة المادة (49) التي تعتبره "جريمة حرب"، لافتاً إلى أن الممارسات الإسرائيلية تعرض مصداقية النظام الدولي برمته للخطر في ظل استمرار العمليات العسكرية الوحشية في غزة.

وتابع "غنيم" أن رسالة مصر للمجتمع الدولي جاءت واضحة وصريحة، داعية إلى ضرورة التحرك الفوري والفعّال، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة، مع أهمية اتخاذ خطوات عملية تُلزم الاحتلال بوقف جرائمه وتنفيذ القرارات الأممية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بأهمية مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد في توقيت حساس، خاصة مع تزايد الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، وهو ما يشكل ضغطاً سياسياً على الاحتلال ويعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي.