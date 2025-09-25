قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعيينات جديدة مرتقبة في مجلس الشيوخ.. تفاصيل
ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة
التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
متحدث فتح: الاعترافات الدولية حولت صوت فلسطين لكل الأحرار في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ستانفورد 2025.. 33 أستاذا بجامعة كفر الشيخ ضمن العلماء الأكثر تأثيرا

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

أعلن الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفرالشيخ، عن تحقيق الجامعة إنجازاً علمياً جديداً بدخول 33 عالماً من أعضاء هيئة التدريس من الجامعة ضمن قائمة أعلى 2% من العلماء الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، وفقاً لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2025، وذلك من بين 1106 علماء مصريين أدرجوا في هذه القائمة المرموقة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيح، إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة العلمية المتميزة التي تحتلها الجامعة في الأوساط الأكاديمية والبحثية ويبرز الجهود المبذولة لدعم السادة اعضاء هيئة التدريس والباحثين وتشجيعهم على النشر العلمى في الدوريات العلمية العالمية المرموقة بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة إقليمياً ودولياً.

كما اوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن قائمة ستانفورد للعلماء الأكثر تأثيراً في العالم إحدى أبرز المؤشرات الدولية التي تصدر سنوياً عن جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع دار النشر العالمية إلزيفير.

وتابع: تضم نخبة من الباحثين الذين يندرجون، ضمن أعلى 2% على مستوى العالم في 22 مجالاً علمياً وتعتمد على معايير دقيقة تشمل عدد الاستشهادات البحثية ومؤشر h-index وجودة المجلات العلمية والإنتاجية البحثية بما يجعلها مرجعاً عالمياً لتقييم تأثير العلماء ويساعد المؤسسات الأكاديمية على تطوير سياسات البحث العلمي وتعزيز مكانتها الدولية.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فخره بهذا الإنجاز، موضحاً أن كلية الزراعة تصدرت القائمة ب 10 علماء، 8 علماء من كلية الهندسة، 3 علماء من كلية العلوم، 4 علماء من كلية الذكاء الاصطناعى، 3 علماء من كلية الطب البيطري، 3 علماء من كلية الصيدلة، وعالم واحد من معهد علوم وتكنولوجيا النانو، وآخر من كلية علوم الثروة السمكية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن يونس، المدير التنفيذي لمشروعات التطوير والمشرف علي وحدة دعم تصنيف الجامعة، أن إدراج هذه النخبة من علماء جامعة كفر الشيخ في قائمة ستانفورد لعام 2025 يعكس جودة الإنتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس، ويمثل حافزاً للأجيال القادمة من الباحثين لبذل مزيد من الجهد لتعزيز مكانة الجامعة عالمياً.

كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جامعات أخبار كفر الشيخ ستانفورد 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

ترشيحاتنا

حريق

إخماد حريق شقة بالطابق الثانى في بنها

المتهم

القبض على سايس تحرش بطفلة في سوهاج

المتهمان

القبض على طفل قاد مركبة تروسيكل بالغربية

بالصور

مخاطر إجراء عمليات في منطقة مثلث الخطر بالوجه.. ونصائح لتجنب المضاعفات الخطيرة

مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه

معلومات لا تعرفها عن الدودة الدبوسية.. ما مخاطرها على الإنسان؟

معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

فيديو

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد