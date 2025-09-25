ستانفورد 2025.. 33 أستاذا بجامعة كفر الشيخ ضمن العلماء الأكثر تأثيرا

أعلن الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفرالشيخ، عن تحقيق الجامعة إنجازاً علمياً جديداً بدخول 33 عالماً من أعضاء هيئة التدريس من الجامعة ضمن قائمة أعلى 2% من العلماء الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، وفقاً لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2025، وذلك من بين 1106 علماء مصريين أدرجوا في هذه القائمة المرموقة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيح، إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة العلمية المتميزة التي تحتلها الجامعة في الأوساط الأكاديمية والبحثية ويبرز الجهود المبذولة لدعم السادة اعضاء هيئة التدريس والباحثين وتشجيعهم على النشر العلمى في الدوريات العلمية العالمية المرموقة بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة إقليمياً ودولياً.

كما اوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن قائمة ستانفورد للعلماء الأكثر تأثيراً في العالم إحدى أبرز المؤشرات الدولية التي تصدر سنوياً عن جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع دار النشر العالمية إلزيفير.

وتابع: تضم نخبة من الباحثين الذين يندرجون، ضمن أعلى 2% على مستوى العالم في 22 مجالاً علمياً وتعتمد على معايير دقيقة تشمل عدد الاستشهادات البحثية ومؤشر h-index وجودة المجلات العلمية والإنتاجية البحثية بما يجعلها مرجعاً عالمياً لتقييم تأثير العلماء ويساعد المؤسسات الأكاديمية على تطوير سياسات البحث العلمي وتعزيز مكانتها الدولية.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فخره بهذا الإنجاز، موضحاً أن كلية الزراعة تصدرت القائمة ب 10 علماء، 8 علماء من كلية الهندسة، 3 علماء من كلية العلوم، 4 علماء من كلية الذكاء الاصطناعى، 3 علماء من كلية الطب البيطري، 3 علماء من كلية الصيدلة، وعالم واحد من معهد علوم وتكنولوجيا النانو، وآخر من كلية علوم الثروة السمكية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن يونس، المدير التنفيذي لمشروعات التطوير والمشرف علي وحدة دعم تصنيف الجامعة، أن إدراج هذه النخبة من علماء جامعة كفر الشيخ في قائمة ستانفورد لعام 2025 يعكس جودة الإنتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس، ويمثل حافزاً للأجيال القادمة من الباحثين لبذل مزيد من الجهد لتعزيز مكانة الجامعة عالمياً.