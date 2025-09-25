المركزي الروسي يعلن ارتفاع احتياطيات البلاد الدولية إلى مستوى تاريخي

أعلن البنك المركزي الروسي ارتفاع الاحتياطيات الدولية للبلاد خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر الجاري بنسبة 1.1% إلى مستوى تاريخي بلغ 712.6 مليار دولار.

وبحسب بيانات البنك المركزي، كانت قيمة الاحتياطيات الدولية قد سجلت 705.1 مليار دولار في نهاية 12 سبتمبر الجاري، مما يعكس زيادة ملحوظة خلال أسبوع واحد فقط - حسبما أفادت روسيا اليوم -.

وسجلت الاحتياطيات الدولية الروسية نموا سنويا بلغت نسبته 1.8% خلال العام الماضي، لتصبح 609.1 مليارات دولار في مطلع يناير 2025.

واحتياطات روسيا الدولية، هي أصول أجنبية عالية السيولة تحت تصرف البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من العملات الأجنبية وحقوق الاقتراض الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب.

م ض ى/ه م غ