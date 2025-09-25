ارحمهما كما ربياني صغيرًا.. أحمد خالد صالح يحيي ذكرى وفاة والده

حرص الفنان أحمد خالد صالح، على إحياء ذكرى وفاة والده الفنان الراحل خالد صالح، داعيًا له ولوالدته بالرحمة.

ونشر أحمد خالد صالح صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام مع والده وعلق عليها قائلاً: "لي أمّ وأبٌ يعادلان وزنَ الأرض ولو كانت ذهبًا ولو أمطرت من بعد أن ذهبا ذهبًا، ما لقلبي راحةً إلّا بجمعةِ قلوبنا حيث ذهبا. اللهم رحمةً وعفواً وغفراناً يا رب لأمي و ابي و لأحبابنا اجمعين و الحمدلله أنها دنيا وستنقضي الحَمدلله أنَّها ليسَت دَارَنا ولا دِيارَنَا وأنّ المُستقر بجوارِك رَبِّي فاجمعني اللهم بالاحباب في ظلك ورحمتك و عفوك وغفرانك مع الحبيب. اللهم اغفر لأبي و امي و لي و ارحمهما كما ربياني صغيراً يا رب. معي الي ان ألقاك يا حبيب".

يحل اليوم ذكري وفاة الفنان خالد صالح، والذي يعد واحد من أهم الفنانين في تاريخ الفن المصري.

ولد الفنان خالد صالح في مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة عام 1964، بدأ التمثيل من خلال مسرح الجامعة ومسارح الهواة مثل مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، واستمر في ذلك فترة طويلة بجانب ممارسته لأعماله التجارية الخاصة.

وتفرغ خالد صالح للتمثيل في عام 2000 وهو في السادسة والثلاثين من عمره، ففي عام 2001 شارك في الفيلم الكوميدي النقدي خلي الدماغ صاحي وسط بطولة جماعية، ولفت الانظار إليه في فيلم محامي خلع عام 2002، مع هاني رمزي وداليا البحيري، وقدم من خلال الفيلم شخصية القاضي ونجح فى تجسيد الشخصية بشكل أثني عليه الجميع.



معاناة خالد صالح مع المرض

وعاني خالد صالح مع المرض سنوات عديدة حيث أنه كان يعاني من مشاكل صحية فى القلب والشرايين بسبب التدخين.



وفي عام 2014 اثناء تصوير مسلسله الأخير قبل وفاته شعر "خالد" بالتعب الشديد وحصل علي اجازة لاجراء الفحصات اللازمة و ذهب لمراكز الدكتور مجدي يعقوب بأسوان لاجراء عملية "قلب مفتوح، ولكن تدهورت صحته و دخل العناية المركزة حتي اجراء العملية .



وقد تم نقله بعد إجراء جراحة مطولة بقيادة الدكتور مجدى يعقوب إلى غرفة العناية المركزة، حيث مكث بها ستة أيام تحت إشراف دقيق وملاحظة مستمرة من الفريق الطبي بالمركز؛ نظرا لخطورة حالته.

وتدهورت بعدها حالته الصحية إلى أن توفي مع الساعات الأولى ليوم 25 سبتمبر عام 2014.