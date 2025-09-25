سيد عليوة: شبكة الطرق الحديثة في مصر تجاوزت الولايات المتحدة تنظيمًا

قال الدكتور سيد عليوة رجل أعمال مصري مقيم في دولة الإمارات، إنّ التطور الكبير في شبكة الطرق والبنية التحتية بمصر يمثل أساسًا مهمًا لأي نهضة اقتصادية، مشيرًا إلى أن التنقل من مطار القاهرة إلى منزله في الشرقية كان يستغرق ثلاث ساعات، أما الآن فلا يتجاوز الساعة الواحدة فقط، بفضل التطوير الشامل في الطرق.

وأضاف في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مصر كانت تحتل المرتبة 118 عالميًا في جودة الطرق، وتقدمت مؤخرًا إلى المركز 18 عالميًا، متفوقة بذلك على دول كبرى مثل الولايات المتحدة في هذا المجال.

وتابع، أنّ هذا التطور هو جزء من خطة اقتصادية متكاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "هذا هو ألف باء اقتصاد".

العمل والإنتاج الحقيقي

وأوضح، أنّ الرئيس السيسي لا يكتفي بإطلاق الشعارات، بل يتعامل بمنطق التنفيذ، حيث يذهب لافتتاح المشاريع لا لوضع حجر الأساس فقط، مؤكدًا أن النجاح لا يأتي بالكلام أو بالتنظير على مواقع التواصل الاجتماعي، بل بالعمل والإنتاج الحقيقي.

واختتم قائلًا: "علينا أن نتوقف عن ترديد أننا أصحاب حضارة عمرها 7000 سنة، ونسأل أنفسنا: ماذا قدمنا نحن اليوم لهذا الوطن؟".