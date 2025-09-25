«مهرجان العرائس» يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي

كشفت إدارة «مهرجان القاهرة لمسرح العرائس» في دورته الأولى دورة الفنان جمال الموجي، عن جدول أماكن ومواعيد الأمسيات والعروض اليومية طوال فترة المهرجان والتي تفتح أمام الجمهور بالمجان.

حيث سيبدأ المهرجان رسميا بافتتاح «معرض فنون العرائس» ثم حفل الافتتاح المقرر له الأول من أكتوبر المقبل الساعة 7 مساء على مسرح سيد درويش بالهرم ثم تنطلق فعاليات المهرجان بالترتيب التالي:

اليوم الأول الخميس 2 أكتوبر: عرض ذات والرداء الأحمر الساعة 5 مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ثم عرض زي العسل الساعة 8 مساء على مسرح مدرسة الفنون 2، وعرض جويا الساعة 9 مساء على مسرح نهاد صليحة وهما في الفرع الثاني لأكاديمية الفنون بالهرم.

اليوم الثاني 3 أكتوبر: ندوة «امسيتنا» الساعة 5 مساء في قاعة ثروت عكاشة بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون، ثم عرض من وحي التراث المصري الساعة 6.30 مساء وعرض أراجوز واراجوزتا الساعة 7.30 مساء وهما في الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، ثم عرض «مملكة السحر والأسرار» الساعة 9 مساء في قاعة صلاح جاهين بالعجوزة.

اليوم الثالث 4 أكتوبر: بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون: المحور الخامس للموائد المستديرة الساعة 5 مساء في قاعة ثروت عكاشة، ثم عرض خيال الساعة 5.54 مساء و6.30 مساء وعرض متوالية متلازمة سليم الساعة 6.45 مساء وهم على مسرح مدرسة الفنون 2، ثم عرض خيال مرة ثالثة الساعة 7.15 مساء وعرض البؤساء الساعة 8 مساء على مسرح نهاد صليحة.

اليوم الرابع 5 أكتوبر: عرض لازم تصلح غلطتك الساعة 4 مساء في الساحة الخارجية لمدرسة الفنون، ثم ندوة امسيتنا الساعة 5 مساء في قاعة ثروت عكاشة، ثم عرض مروان وحبة الرومان الساعة 7 مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ثم بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون: عرض غابة الحكايات الساعة 8 مساء على مسرح نهاد صليحة وعرض فرحة 1 الساعة 9 مساء في قاعة عاطف عوض بمدرسة الفنون.

اليوم الخامس الاثنين 6 أكتوبر: بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون: ندوة امسيتنا الساعة 5 مساء في قاعة ثروت عكاشة، ثم عرض فرحة نفسنا مزيكا الساعة 7 مساء في قاعة عاطف عوض بمدرسة الفنون، ثم «زمبليطة في الصالون» الساعة 8 مساء على مسرح مدرسة الفنون 2.

وصرح الدكتور حسام محسب رئيس المهرجان، ان العروض المشاركة في المهرجان تنوعت في نوعية العرائس المستخدمة بها فهناك أكثر من تصنيف مشارك، فهناك فقرات ماريونت متنوعة مثل: عرض مملكة السحر والأسرار و(متوالية) متلازمة سليم، وعرض لازم تصلح غلطتك يعتبر عرض أراجوز قفاز، وعرض «خيال» هو عرائس طاولة،

وأضاف محسب أن هناك ثلاث عروض فردية: فرحة ونفسنا مزيكا وجويا، أما عرض «البؤساء» هو خليط ما بين أفكار عرائس مغايرة، وعرضي: أراجوز وأراجوزتا وفرحة هما عرائس عصي، وينتمي مثلا عرض غابة الحكايات إلى تصنيف سوبر ماريونت.

ومن جانبه اشار الدكتور محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان إلى ان إدارة المهرجان تحت اشراف الدكتورة غادة جبارة، قررت ان يكون هناك تنوع أيضا في العروض المقدمة فيما يخص فئات المشاهدين؛ فهناك أربعة عروض مخصصة للأطفال فقط ومنهم عرض لذوي الهمم تشجيعا من المهرجان لهم، وكذلك هناك عروض مخصصة لكل أفراد الأسرة وهم تسعة عروض، بالإضافة إلى عرضين مخصصين للكبار فقط لصعوبة أفكار الموضوعات المقدمة على استيعاب الطفل ورغم ذلك فهي تستخدم العرائس لطرح بديل او داعم للممثلين البشر.

الجدير بالذكر ان فعالية «امسيتنا» هي مجموعة ندوات للمناقشة وطرح الأفكار التي تخص مسرح العرائس والاحتفاء بأهم رواده والقائمين عليه.