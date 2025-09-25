قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء أبو العينين مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية بالجمعية العامة للأمم المتحدة
إسرائيل تسعى للتضييق ضد عباس ردا على الاعترافات بفلسطين
مصر وصربيا تؤكدان تعزيز الشراكة التاريخية وتوسيع التعاون المشترك
قبائل وأهل غزة يوجهون الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين بعد مواقفه النبيلة
مصطفى بكري: أبو العينين كشف جرائم الاحتلال أمام العالم ليسكت صوت الباطل ويعلي كلمة الحق
بعد الهجمات الإسرائيلية على اليمن.. مصطفى بكري: البحر الأحمر أصبح منطقة غير آمنة
من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته
خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله
الأمن القومي خط أحمر.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بمخطط التهجير
منى ذو الفقار تكشف أسرار نشأتها داخل أسرة جمعت بين الانضباط العسكري والعمل الوطني والثقافي
مصر تؤكد دعمها الثابت لوحدة لبنان ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية
رعب في شارع فيصل.. حل لغز العثور على جمجمة آدمية بمقلب قمامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«مهرجان العرائس» يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

كشفت إدارة «مهرجان القاهرة لمسرح العرائس» في دورته الأولى دورة الفنان جمال الموجي، عن جدول أماكن ومواعيد الأمسيات والعروض اليومية طوال فترة المهرجان والتي تفتح أمام الجمهور بالمجان.
حيث سيبدأ المهرجان رسميا بافتتاح «معرض فنون العرائس» ثم حفل الافتتاح المقرر له الأول من أكتوبر المقبل الساعة 7 مساء على مسرح سيد درويش بالهرم ثم تنطلق فعاليات المهرجان بالترتيب التالي:
اليوم الأول الخميس 2 أكتوبر: عرض ذات والرداء الأحمر الساعة 5 مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ثم عرض زي العسل الساعة 8 مساء على مسرح مدرسة الفنون 2، وعرض جويا الساعة 9 مساء على مسرح نهاد صليحة وهما في الفرع الثاني لأكاديمية الفنون بالهرم.
اليوم الثاني 3 أكتوبر: ندوة «امسيتنا» الساعة 5 مساء في قاعة ثروت عكاشة بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون، ثم عرض من وحي التراث المصري الساعة 6.30 مساء وعرض أراجوز واراجوزتا الساعة 7.30 مساء وهما في الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، ثم عرض «مملكة السحر والأسرار» الساعة 9 مساء في قاعة صلاح جاهين بالعجوزة.
اليوم الثالث 4 أكتوبر: بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون: المحور الخامس للموائد المستديرة الساعة 5 مساء في قاعة ثروت عكاشة، ثم عرض خيال الساعة 5.54 مساء و6.30 مساء وعرض متوالية متلازمة سليم الساعة 6.45 مساء وهم على مسرح مدرسة الفنون 2، ثم عرض خيال مرة ثالثة الساعة 7.15 مساء وعرض البؤساء الساعة 8 مساء على مسرح نهاد صليحة.
اليوم الرابع 5 أكتوبر: عرض لازم تصلح غلطتك الساعة 4 مساء في الساحة الخارجية لمدرسة الفنون، ثم ندوة امسيتنا الساعة 5 مساء في قاعة ثروت عكاشة، ثم عرض مروان وحبة الرومان الساعة 7 مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ثم بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون: عرض غابة الحكايات الساعة 8 مساء على مسرح نهاد صليحة وعرض فرحة 1 الساعة 9 مساء في قاعة عاطف عوض بمدرسة الفنون.
اليوم الخامس الاثنين 6 أكتوبر: بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون: ندوة امسيتنا الساعة 5 مساء في قاعة ثروت عكاشة، ثم عرض فرحة نفسنا مزيكا الساعة 7 مساء في قاعة عاطف عوض بمدرسة الفنون، ثم «زمبليطة في الصالون» الساعة 8 مساء على مسرح مدرسة الفنون 2.
وصرح الدكتور حسام محسب رئيس المهرجان، ان العروض المشاركة في المهرجان تنوعت في نوعية العرائس المستخدمة بها فهناك أكثر من تصنيف مشارك، فهناك فقرات ماريونت متنوعة مثل: عرض مملكة السحر والأسرار و(متوالية) متلازمة سليم، وعرض لازم تصلح غلطتك يعتبر عرض أراجوز قفاز، وعرض «خيال» هو عرائس طاولة، 
وأضاف محسب أن هناك ثلاث عروض فردية: فرحة ونفسنا مزيكا وجويا، أما عرض «البؤساء» هو خليط ما بين أفكار عرائس مغايرة، وعرضي: أراجوز وأراجوزتا وفرحة هما عرائس عصي، وينتمي مثلا عرض غابة الحكايات إلى تصنيف سوبر ماريونت.
ومن جانبه اشار الدكتور محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان إلى ان إدارة المهرجان تحت اشراف الدكتورة غادة جبارة، قررت ان يكون هناك تنوع أيضا في العروض المقدمة فيما يخص فئات المشاهدين؛ فهناك أربعة عروض مخصصة للأطفال فقط ومنهم عرض لذوي الهمم تشجيعا من المهرجان لهم، وكذلك هناك عروض مخصصة لكل أفراد الأسرة وهم تسعة عروض، بالإضافة إلى عرضين مخصصين للكبار فقط لصعوبة أفكار الموضوعات المقدمة على استيعاب الطفل ورغم ذلك فهي تستخدم العرائس لطرح بديل او داعم للممثلين البشر. 
الجدير بالذكر ان فعالية «امسيتنا» هي مجموعة ندوات للمناقشة وطرح الأفكار التي تخص مسرح العرائس والاحتفاء بأهم رواده والقائمين عليه.

مهرجان القاهرة لمسرح العرائس الفنان جمال الموجي مواعيد الأمسيات معرض فنون العرائس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

«مهرجان العرائس» يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتجول سيرا على الأقدام في كفر الزيات.. متابعة ميدانية للنقل والنظافة

مدحت العدل

مؤتمر أدباء مصر يعلن اختيار الدكتور مدحت العدل رئيسا لدورته السابعة والثلاثين

بالصور

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام

احترس .. هذه الأطعمة تسبب اضطرابات النوم

اضطرابات النوم
اضطرابات النوم
اضطرابات النوم

من 3 لـ 7 مرات فى الأسبوع .. كوارث تصيبك عند تناول بطاطس الشيبسي

الشيبسي
الشيبسي
الشيبسي

هل تناول الجوافة على الريق صحي؟ فوائد مذهلة وأضرار يجب الحذر منها

فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة

فيديو

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد