الصحفيين تعلن عن منحة تدريبية في "الصحافة البيئية".. أكتوبر المقبل

أعلن مركز التدريب بنقابة الصحفيين بالتعاون مع منصة "أوزون" عن منحة تدريبية للصحفيين حول "الصحافة البيئية".

يتم تنفيذ الدورة، وتجرى أعمالها على مدار يومين بواقع 4 جلسات تدريبية بتاريخ 5 و6 أكتوبر 2025م.

• الجلسة الأولى: منهجية بناء قصة بيئية: زاوية، فرضية، مصادر التحقيق، السرد القصصي.

• الجلسة الثانية: كيف نستخدم صور الأقمار الصناعية وخرائط الكوارث الطبيعية (حرائق/فيضانات)، أدوات تتبع الانبعاثات والتلوث والحرائق عبر بيانات مفتوحة المصدر.

• الجلسة الثالثة: كيف تُصنع وتنشر المعلومات المضللة حول التغير المناخي، أدوات التحقق الرقمي.

• الجلسة الرابعة: لماذا الصحافة البيئية الآن؟، أهم القضايا البيئية في مصر والعالم العربي (الأنهار، السواحل، الطاقة، النفايات)، كيف تعمل قمم المناخ (COP): المفاوضات، الأجنحة الرسمية، فعاليات المجتمع المدني.

يتولى التدريب محمد زيدان، صحفي ومدرب ومحاضر جامعي، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وعبدالحليم حفينة، صحفي ومدرب، متخصص في التحقيقات مفتوحة المصدر، وأحمد جمال، صحفي ومدرب معتمد في مجال التحقق من المعلومات، وأحمد عاشور، صحفي ومدرب، مشرف تحقيقات في أريج، علياء أبوشهبة مساعد رئيس تحرير "روزاليوسف".

يمكن التسجيل في الدورة عبر الرابط التالي: https://forms.gle/1JhFbDanqaRYDPdX9

