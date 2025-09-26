ترامب: أنا رئيس السلام ومن الجيد التوافق مع الجنرالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه رئيس السلام، مضيفا أنه من الجيد التوافق مع الجنرالات .

وأوضح الرئيس الأمريكي ، إنه يتابع ما تفعله روسيا والطريقة التي تتصرف بها بشأن أوكرانيا .

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس مذكرة رئاسية لإعادة العمل بعقوبة الإعدام في واشنطن العاصمة، مؤكدا أن هذه العقوبة ستُطبق على من يرتكب جرائم قتل، خصوصًا ضد رجال الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون.



وقال ترامب من المكتب البيضاوي: "إذا قتلتَ شخصا، أو قتلتَ ضابط شرطة، فالعقوبة هي الإعدام. ونأمل ألا يضطر أحد إلى ارتكاب ذلك".



المذكرة، وفق ما أوضح ويل شارف، السكرتير العام لموظفي البيت الأبيض، تُلزم المدعية العامة الأمريكية بام بوندي ونظيرتها في مقاطعة كولومبيا جانين بيرو، بالسعي لتطبيق عقوبة الإعدام "بشكل كامل حيث تسمح الوقائع والأدلة".



وخلال التوقيع، أعلنت بوندي أن وزارة العدل لن تقتصر على واشنطن العاصمة، بل ستسعى إلى إعادة فرض عقوبة الإعدام في عموم الولايات المتحدة. وأضافت أن الوزارة تعمل أيضًا على إعادة السجناء الذين نُقلوا سابقًا من زنزانة الإعدام، بقرار من الرئيس السابق جو بايدن، إلى منشآت "سوبرماكس" شديدة الحراسة، حيث سيُعاملون كما لو كانوا في انتظار تنفيذ العقوبة مدى الحياة.



تأتي هذه الخطوة بعد تصريحات سابقة لترامب الشهر الماضي، قال فيها إنه يعتبر الإعدام "إجراء وقائيا قويا"، داعيا الولايات إلى اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن تطبيقه.



لكن مراقبين يرون أن المذكرة ستواجه عقبات قانونية كبيرة، إذ أن قوانين مقاطعة كولومبيا لا تسمح بعقوبة الإعدام. ومع ذلك، فإن مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن، الذي يتمتع بصلاحيات خاصة تتيح له رفع قضايا جنائية أمام المحاكم المحلية والفيدرالية، قد يتمكن من توجيه اتهامات فيدرالية تتيح طلب هذه العقوبة في حالات محددة.