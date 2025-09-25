محافظ دمياط يفتتح معرض التصوير الفوتوغرافي " حلوة يا بلدى"



تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط معرض التصوير الفوتوغرافي " حلوة يا بلدى " الذى ينظمه نادى عدسة دمياط ونادى كايرا دمياط برعاية اتحاد المصورين العرب ، وذلك ضمن فاعليات مهرجان دمياط فى نسخته الثانية بكوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة "

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و النائب أمير الصديق عضو مجلس الشيوخ والمهندس عمرو عرنسة مدير مهرجان دمياط والدكتور طارق هيكل ضيف شرف المعرض وقائد فريق عدسة دمياط

هذا وقد تفقد " المحافظ " المعرض الذى شارك به العديد من المصورين من الصور التى تم اختيارها من خلال لجنة تحكيم، واشاد بما تضمنه من صور لمعالم طبيعية وأثرية داخل مصر وخارجها عكست المهارة والإبداع لدى المصورين ، و أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة حرصت على إقامة المعرض للعام الثانى على التوالى ايماناً بأهمية فن التصوير فى تسليط الضوء على المقومات الفريدة التى تمتلكها المحافظة وتوثيقها والترويج لها ، والذى يُعد من أهم أهداف المهرجان.

#damiettafestival #دمياط_حاجة_تانية