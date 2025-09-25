قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تسعى للتضييق ضد عباس ردا على الاعترافات بفلسطين
مصر وصربيا تؤكدان تعزيز الشراكة التاريخية وتوسيع التعاون المشترك
قبائل وأهل غزة يوجهون الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين بعد مواقفه النبيلة
مصطفى بكري: أبو العينين كشف جرائم الاحتلال أمام العالم ليسكت صوت الباطل ويعلي كلمة الحق
بعد الهجمات الإسرائيلية على اليمن.. مصطفى بكري: البحر الأحمر أصبح منطقة غير آمنة
من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته
خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله
الأمن القومي خط أحمر.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بمخطط التهجير
منى ذو الفقار تكشف أسرار نشأتها داخل أسرة جمعت بين الانضباط العسكري والعمل الوطني والثقافي
مصر تؤكد دعمها الثابت لوحدة لبنان ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية
رعب في شارع فيصل.. حل لغز العثور على جمجمة آدمية بمقلب قمامة
صعود جديد للذهب مساء اليوم الخميس 25-9-2025
محافظات

محافظ دمياط يفتتح معرض التصوير الفوتوغرافي " حلوة يا بلدى"

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


تفقد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط معرض التصوير الفوتوغرافي " حلوة يا بلدى " الذى ينظمه نادى عدسة دمياط ونادى كايرا دمياط برعاية اتحاد المصورين العرب ، وذلك ضمن فاعليات مهرجان دمياط فى نسخته الثانية بكوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة "

 جاء ذلك بحضور اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و  الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و النائب أمير الصديق عضو مجلس الشيوخ والمهندس عمرو عرنسة مدير مهرجان دمياط والدكتور طارق هيكل ضيف شرف المعرض وقائد فريق عدسة دمياط

هذا وقد تفقد " المحافظ " المعرض الذى شارك به العديد من المصورين من الصور التى تم اختيارها من خلال لجنة تحكيم،  واشاد بما تضمنه من صور لمعالم طبيعية وأثرية داخل مصر وخارجها عكست المهارة والإبداع لدى المصورين ، و أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة حرصت على إقامة المعرض للعام الثانى على التوالى ايماناً بأهمية فن التصوير فى تسليط الضوء على المقومات الفريدة التى تمتلكها المحافظة وتوثيقها والترويج لها ، والذى يُعد من أهم أهداف المهرجان.

