لو مش عاجبكم اشربوا من البحر.. مصطفى بكري يرد على وسائل الإعلام الإسرائيلية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تناولت تصريحاتي في برنامج حقائق وأسرار بحلقة الأسبوع الماضي، وركزت على جملة “إذا فكرتم في تجاوز الحدود المصرية، فسوف نكون في اليوم التالي داخل تل أبيب”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه أقول لإسرائيل "لو مش عاجبكم اشربوا من البحر، احنا هنا في قناة صدى البلد بنعبر عن نبض الناس ومشاعرهم ومواقفهم، وعن التوجهات الوطنية للدولة المصرية والرئيس السيسي".



وتابع بكري قائلا: «التهجير خط أحمر، ومحاولات إجهاض القضية الفلسطينية خط أحمر، ومجرد التفكير في المساس بأمن مصر القومي معناه فتح أبواب الجحيم على الإسرائيليين" .