لتوفير فرص عمل.. استكمال تنفيذ تجربة المنزل المنتج بقرى حياه كريمة في الوادي الجديد

تستكمل محافظة الوادى الجديد، تنفيذ تجربة المنزل المُنتِج كمشروعات تنموية داخل القرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة بالفرافرة، وذلك من خلال دمج السكن مع المشروعات التنموية وتوفير مساحة مهيأة داخل كل منزل لممارسة حرفة يدوية تحقق دخل الأسرة، مع مراعاة تكوين مجتمعات سكنية متجانسة وتجميع كل حرفة فى مكان واحد.

وقالت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، إن تطبيق هذه الفكرة يستهدف تحقيق منفعة أكبر لسكان القرى وتمكينهم اقتصاديًا بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، حيث تمت معاينة المنازل بمركز الفرافرة وحصر عددها واحتياجاتها وتحديد أنسب الحلول والتصاميم المتناسبة مع عدد السكان والحرف اليدوية القابلة للتعميم وذات الجدوى، لتطوير نموذج متكامل مع الجهات المسئولة عن الدعم المادى للمشروع، والمتمثلة فى مؤسسات المجتمع المدنى.