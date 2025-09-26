بقوة 843 حصانًا.. فيراري 12Cilindri تحصل على أجرأ تعديل من مانسوري| صور

تواصل مانسوري من ابهار محبي عالم تعديلات وترقية السيارات، بعد أن وضعت لمساتها الساحرة والمميزة للأيقونة الإيطالية فيراري 12Cilindri، والتي جاء تحت اسم Equestre.

استطاعت السيارة Equestre أن تخطف الأنظار خلال مشاركتها في معرض Monaco Yacht Show 2025، بالأداء المطور واللمسات الخارجية والداخلية المميزة.

فيراري 12Cilindri المعدلة

تعديلات مانسوري ومحرك بقوة 843 حصانًا

تعتمد السيارة Ferrari 12Cilindri على محرك V12، سعة 6500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 819 حصانًا، ولكن بتعديلات مانسوري أصبحت Equestre تطلق قوة قدرها 843 حصانًا، و730 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

فيراري 12Cilindri المعدلة

مظهر جديد لسيارة فيراري

حصلت Ferrari 12Cilindri والتي تبدو حاليًا Equestre، على باقة من الترقيات الخارجية، حيث تضم أنابيب عادم رباعية كبيرة الحجم، ناشر هوائي كبير مصنوع من الكربون، إضاءة بتقنية LED، مع سبويلر خلفي، وجنوط رياضية متعددة الأضلاع يمكن رؤية علب المكابح الصفراء خلفها.

فيراري 12Cilindri المعدلة

التقنية البصرية الخاصة باختيار لون الجنوط وعلب المكابح تتناسب بشكل كبير مع لون الطلاء الخارجي للسيارة، والتي جاءت باللون الأرجواني، إلى جانب اللمسات السوداء المصنوعة من الكربون فايبر، مع استخدام مشتت هواء رياضي كبير الحجم.

فيراري 12Cilindri المعدلة

المقصورة الداخلية للسيارة Equestre لا تقل أهمية عن المظهر الخارجي الأنيق، حيث شكلت لوحة فنية من الأداء الرياضي والمفهوم المصري، نسبة إلى ألكنتارا، والتصميم الرياضي للمقاعد، وعجلة قيادة وتابلوه بكسوة من نفس النوع، ولمسات ارجوانية تدل على سمة الطلاء الخارجي.