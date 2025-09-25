قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية
شكاوى من تأخر تسليم الكتب والتقييمات في بعض المدارس ومطالب بتدخل وزارة التعليم
هند الضاوي: النازية منحت إسرائيل شرعية الوجود وقد تكون سبب نهايتها
تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة
التحقيق مع نجل أحمد رزق ومواجهته بالمجني عليه
عرضوا نفسهم على الإنترنت.. قرار بشأن 5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
لو مش عاجبكم اشربوا من البحر.. مصطفى بكري يرد على وسائل الإعلام الإسرائيلية
مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء أبو العينين مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية بالجمعية العامة للأمم المتحدة
إسرائيل تسعى للتضييق ضد عباس ردا على الاعترافات بفلسطين
مصر وصربيا تؤكدان تعزيز الشراكة التاريخية وتوسيع التعاون المشترك
قبائل وأهل غزة يوجهون الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين بعد مواقفه النبيلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

شكاوى من تأخر تسليم الكتب والتقييمات في بعض المدارس ومطالب بتدخل وزارة التعليم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أكدت  عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور،  أنه من خلال متابعة الاتحاد لبدء العام الدراسي الجديد في اول أسبوع دراسة، تبين أن بعض المدارس لم تنتهي من تسليم بعض الكتب للطلاب كما لم يتم تسليم كتب التقييمات في بعض المدارس، رغم تشديد وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية على سرعة تسليم كتب الفصل الدراسي الأول.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أن بعض المدارس طلبت من أولياء الأمور شراء كشاكيل لنقل التقييمات والواجبات المنزلية بها، متسائلة: "ما فائدة كتب التقييمات التي أعلنت عنها الوزارة ؟" 

و طالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  ، وزارة التربية والتعليم بضرورة التأكيد على المديريات التعليمية والمدارس بسرعة تسليم الكتب والتقييمات كاملة، حتى يتمكّن الطلاب من الاستعداد الجيد للتقييمات والاختبارات المقررة بدءًا من 27 سبتمبر، وفق ما أعلنته الوزارة.

كما شدّدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور على أهمية دور أولياء الأمور في تشجيع أبنائهم على التركيز في الدراسة والمذاكرة، والابتعاد عن أي عوامل تشتيت منذ بداية العام الدراسي، حتى لا تتراكم الدروس عليهم، خاصة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وعلى جانب آخر .. افتتح  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه يورجن شولتس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، أولى المدارس المصرية الألمانية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار مبادرة المدارس المصرية الألمانية والتي تعد نموذجًا تعليميًا جديدًا بالشراكة مع ألمانيا، في خطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعليم عصري يجمع بين الهوية الوطنية والمعايير العالمية.

وفي كلمته خلال الفعالية، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بافتتاح أول مدرسة مصرية ألمانية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، والتي تأتي ثمرة للتعاون البناء بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية في إطار مبادرة إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية بمختلف محافظات الجمهورية، وفي خطوة رائدة نحو تعزيز الشراكة التعليمية والثقافية بين البلدين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية بما يسمح بالإسهام الفعال لأبناء الوطن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادهم، وبالمنافسة إقليميا وعالميا.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أنه فى ضوء توجيهات من قيادة سياسية حكيمة تولي المنظومة التعليمية أهمية كبرى، وتتبنى التعليم باعتباره مشروعا وطنيا ذا أولوية متقدمة، تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مبادرة المدارس المصرية الألمانية اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، والتي تعد نموذجًا تعليميًا جديدًا يجمع بين المواصفات العالمية والهوية الوطنية، وتتم بالشراكة بين الوزارة والسفارة الألمانية، وبدعم من معهد جوته، والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

