قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة
سباحة سورية: رحلتي من دمشق إلى الأولمبياد كانت صراعًا من أجل النجاة
محمد ممدوح : باهدي تكريمي بمهرجان الغردقة لفلسطين وروح تيمور تيمور
صورها بوضع مخل.. تفاصيل جديدة بشأن قيام عاطل باقتحام منزل سيدة في النهضة
ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية
نجم الزمالك: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدًا
عيد الصليب المجيد.. قصة اكتشاف غير تاريخ الكنيسة
شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة
رعب في إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد صاروخ حوثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أيمن أبو عمر: هذا أخطر ما يشتت الإيمان

الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف
الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف
إيمان طلعت

قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، إن من أخطر ما يهدد اليقين في القلب هو الجهل، لأن الجاهل يتخبط ولا يجد ما يهديه، بينما صاحب العلم يعرف طريقه ويدرك خطواته. واستشهد بقول الله تعالى: "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون"، مؤكداً أن العلم هو القائد والدليل إلى الثبات.

وأضاف، أن اليقين درجات، تبدأ بعلم اليقين ثم عين اليقين وتنتهي بحق اليقين، موضحاً أن سيدنا إبراهيم عليه السلام طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، ليطمئن قلبه ويرتقي إلى مرتبة عين اليقين، فرأى الأمر بعينه حين جمع الله أجزاء الطيور المقطعة أمامه.

وأشار الدكتور أيمن إلى أهمية الحوار والدليل في ترسيخ اليقين، مؤكداً أنه لا بد من تقديم الأدلة الشرعية والعقلية معاً حتى لا يتخبط الناس، مستشهداً بقول الله تعالى: "أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقت" و "أم خُلقوا من غير شيء أم هم الخالقون"، التي تدعو الإنسان للتفكر بعقله في وجود الخالق.

وأوضح أن العلم هو الحصن الأول لحماية الإيمان، يليه دور الأسرة في غرس اليقين عبر الحوار والتربية السليمة مع الأبناء، حتى لا يقعوا فريسة للأفكار المشوشة التي تهز الإيمان بوجود الله أو تعطل العبادة.

أيمن أبو عمر الأوقاف اليقين درجات اليقين بالله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

محمود الخطيب

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في تأشيرة الخطيب لـ أمريكا.. خاص

ترشيحاتنا

نتنياهو وسارة

يرتديان ألوان العلم الفلسطيني.. ملابس نتنياهو وزوجته تثير السخرية في إسرائيل | شاهد

صخرة الروشة

أزمة جديدة في لبنان.. صخرة الروشة تتحول إلى ساحة مواجهة بين الدولة وحزب الله

صخرة الروشة

صخرة الروشة تضيء بوجه نصرالله وصفي الدين في ذكرى اغتيالهما| شاهد

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد