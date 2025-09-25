قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة
سباحة سورية: رحلتي من دمشق إلى الأولمبياد كانت صراعًا من أجل النجاة
محمد ممدوح : باهدي تكريمي بمهرجان الغردقة لفلسطين وروح تيمور تيمور
صورها بوضع مخل.. تفاصيل جديدة بشأن قيام عاطل باقتحام منزل سيدة في النهضة
ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية
نجم الزمالك: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدًا
عيد الصليب المجيد.. قصة اكتشاف غير تاريخ الكنيسة
شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة
رعب في إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد صاروخ حوثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المندوه: الظروف المالية في الزمالك صعبة.. والبعض يريد تخريب النادي

حسام المندوه
حسام المندوه
إسلام مقلد

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة في حالة تواصل دائم مع وزارة الإسكان وكذلك وزارة الشباب والرياضة، وهناك مراسلات مع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لتوضيح الموقف الخاص بأرض أكتوبر، وتم ارسال كافة الأوراق والقرارات التي تؤكد أن موقف النادي سليم تمامًا.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: منذ اليوم الأول أكدنا موقف الزمالك سليم 100%، والبعض يقول أن موضوع المهلة انتهت في 2023 والمجلس الحالي تسلم في نهاية هذا العام، وسبق وتحدثنا مع عدة جهات وتم الحصول على مهلة حتى 2026.

وأضاف: المجالس السابقة تأخرت في البدء باستغلال أرض أكتوبر، وعندما تسلمنا المهمة تحركنا للحصول على كافة الموافقات وقمنا بالبدء بالفعل، وسمعنا كلام كثير غير حقيقي عن بيع الأرض، والموضوع حاليا أمام النيابة العامة، لدينا تعاقد مع مطور عقاري (أحد الجهات السيادية) وبالتأكيد لن نقع في مثل هذه الأخطاء، ولن نذكر أي أرقام مالية، حتى بيع جزء من الارض قمنا بدفع رسوم معينة للدولة، لنحصل على هذا الحق في بيع جزء من الأرض.

وواصل: حصلنا على موافقات الجهات الإدارية للحصول على حقوق استثمار الأرض، ولا يوجد كلمة (كومباوند) أو أي شيء سكني في أي أوراق، ولا نتعامل مع أي أفراد مطلقا، بل لدينا تعاقد مع جهات معينة، حصلنا على الموافقة بالاستثمار بالإيجار أو حق انتفاع أو البيع في أقل من 20 فدان.. وكان تفكيرنا كمجلس إدارة يتم استغلال هذه الجزئية لاستغلال هذه المساحة من اجل تأجيرها سواء كمحلات او غيره من اجل جلب المزيد من المداخيل المالية، ولدينا كافة المستندات التي تثبت ذلك. وكل ما يقال في هذه الأمور كلام عار من الصحة.

وأكمل: البعض يتحدث عن الأمر بشكل سلبي يريدون تخريب نادي الزمالك، ونقول لهم "كفاية كدا"، لأن ذلك يعني اللعب بالنار مع جمهور وأعضاء النادي وموقفنا سليم 100%، مجلس الإدارة منفتح لكل الأراء من أجل معاونة النادي في المرحلة المقبلة.

وزاد: واثق أن مسئولي الدولة سيقومون بمراعاة نادي الزمالك وجماهيره في مسألة أرض أكتوبر، واتمنى ان تكون هناك حلول لتلك الازمة في اقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن الظروف المالية في الزمالك صعبة للغاية، خصوصا في ظل الايرادات الضعيفة، والمداخيل بالطبع لا تكفى لسداد المديونيات والمستحقات لكل الألعاب، لذلك أرض أكتوبر كانت الحل الأكبر لنا للخروج من الأزمات المالية.

حسام المندوه نادي الزمالك الزمالك وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

محمود الخطيب

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في تأشيرة الخطيب لـ أمريكا.. خاص

ترشيحاتنا

وزير الاوقاف

أُعلنت رسميا.. نتيجة مسابقة عامل مسجد بوزارة الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية

بطاقة التموين

لضمان وصول الدعم.. أسباب حذف بطاقة التموين 2025 والفئات غير المستحقة

التوقيت الشتوي

باقي كام يوم.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 ومتى يتم تغيير الساعة؟

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد