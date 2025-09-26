جمال عبد الحميد: الأهلي يحتاج لمدرب صاحب شخصية قوية

أكد جمال عبدالحميد لاعب الزمالك السابق، أن مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك ستكون دفاعية بشكل كبير بين الفريقين لرغبة كلا الفريقين في عدم الخسارة، للاستمرار بقوة في المنافسة على درع بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: خوان الفينا بيزيرا من مفاتيح لعب الزمالك لامتلاكه المهارة العالية وكذلك ناصر ماهر القادر على التمرير للمهاجمين بشكل جيد. ولكن هناك أزمة في حالة غياب دونجا وشحاتة عن المباراة.

وأضاف: الأقرب لتشكيلة الزمالك "محمد صبحي، عمر جابر، حسام عبدالمجيد، محمود الونش، بن تايك، دونجا، عبدالله السعيد، ناصر ماهر، شيكو بانزا، خوان الفينا، عدي الدباغ".

وواصل: لدي لوم على يانيك فيريرا الذي سمح لـ بعض اللاعبين بالغياب عن لقاء الجونة بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة، كان لابد من تحقيق المكسب أولا أمام الجونة ومن ثم التفكير في لقاء القمة أمام الأهلي.

وأشار إلى أن الأهلي يحتاج لمدرب صاحب شخصية قوية وقادر على قيادة فريق يمتلك نجوم كبيرة، بغض النظر عن الأمور الفنية. والأهلي يحتاج لشخصية قوية ليفرض عليهم أفكاره الفنية.

وواصل: الكابتن الجوهري كان من أبرز المدربين الذين يتميزون بالشخصية القوية، وكارلوس كابرال، وكذلك الكابتن أبو رجيلة الذي كان يتمتع بحب جارف من اللاعبين.