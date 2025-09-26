طارق الشناوي: استقالة أشرف زكي خسارة كبيرة

علّق الناقد الفني طارق الشناوي على استقالة الدكتور أشرف زكي من منصبه كنقيب المهن التمثيلية، معتبرًا أن قراره جاء بعد ضغوط كبيرة، لكنه يظل علامة فارقة في تاريخ النقابة.

وكتب الشناوي عبر حسابه على «فيس بوك» ، قائلًا: «كنت الصحفي الوحيد الذي أقام ضدي دعوى سب وقذف مرتين، الأولى عام 2008 والثانية في 2024، وحصلت على البراءة في المرتين».

وأضاف: «رغم هذه الخلافات، يبقى من الضروري الاعتراف بأن أشرف زكي من أكثر من تولى منصب النقيب إخلاصًا وكفاءة، فهو حاضر دائمًا في مشاكل الأعضاء، وهاتفه لا يتوقف عن العمل ليلًا ونهارًا، ولا يفرّق بين ممثل مغمور أو نجم كبير».

وأردف: «أخلص في عمله، أصاب وأخطأ، لكنه ظل مدافعًا عن الفنانين. دار الفنانين الكبار خير شاهد على ما قدمه، فقد وفر لهم المساندة والمأوى في شيخوختهم».

واختتم : «استقالته لن تقلل مما أنجزه، بل تبقى شهادة تقدير على سنوات من الجهد والعطاء».