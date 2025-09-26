مفاجأة.. مصير فيريرا في الزمالك على كف عفريت

أكد الناقد الرياضي محمود فؤاد، أن مستقبل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، أصبح على المحك، مشيرًا إلى أن رحيله بات واردًا حال خسارة الفريق أمام الأهلي.



وقال فؤاد في تصريحات لبرنامج «الماتش» مع الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة «صدى البلد»: "مصير يانيك فيريرا في الزمالك على كف عفريت، حيث ترددت أقاويل داخل المجلس مؤخرًا بشأن الإطاحة به والتعاقد مع مدير فني أجنبي، في حين طرح البعض اسم طارق مصطفى، لكن جون إدوارد اعترض بشدة، باعتباره صاحب القرار في مسألة استمرار أو رحيل المدير الفني."



وأضاف: "في حال خسارة الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة، سيكون رحيل يانيك فيريرا هو الاحتمال الأقرب، مع الاتجاه للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد.".



وفي السياق ذاته، أوضح فؤاد أن نبيل عماد "دونجا" سيتواجد في مباراة القمة، بينما تأكد غياب شحاتة بسبب الإصابة.

