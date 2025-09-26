توزيع وشنط وأدوات مدرسية لدعم الطلاب الأيتام وغير القادرين بأسوان

نجحت جمعية الأورمان بأسوان فى تنظيم حفل جديد لتوزيع شنط وأدوات مدرسية على 322 طالب بقرى سلوا والإصلاح وعزبه حجاجي والفواديه وحجازه والعدوه بمركز كوم امبو، وقرى الشطب والمنصوريه ونجع العرب ونجع البحر بمركز دراو.

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية ، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان حرص مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان على دعم الطلاب الغير القادرين والأيتام والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتقديم لهم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والعديد من الخدمات والتدخلات الأخرى.

دعم الطلاب

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية بدأت ومع دخول العام الدراسى الجديد ومن خلال مكتبها بالمحافظة حصر الاحتياجات الأساسية للأطفال الغير قادرين ومتطلباتهم مع بداية العام الدراسى ، ووجد إن شنطة المدرسة التى تحتوى على أدوات مدرسية متكاملة هى أهم هذه الاحتياجات.

وأضاف، أن الاهتمام بالجانب التعليمي نشاط إنسانى خيرى بدأته الأورمان منذ انطلاق عملها الخيرى قبل أكثر من 25عامًا، وأنها تضع الجانب التعليمى على رأس أولويات عملها الخيرى فى جميع أنشطتها ونجحت خلالها فى دعم كبير للطلاب الايتام وتوزيع الاف من الشنط والادوات المدرسيه، فضلا عن تطوير ودعم عشرات المدارس والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظات الجمهورية المختلفة.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.