قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلاح المقاومة لا يمكن المساس به.. حماس ترفض طلب الرئيس الفلسطيني
المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة
الأوقاف تفتتح 10 مساجد اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
استعدادات مكثفة لصرف معاشات شهر أكتوبر 2025
للأجانب أبناء الأم المصربة.. طريق اكتساب الجنسية
مدير المخابرات الحربية سابقًا: إسرائيل تنتهك معاهدة جنيف بتهجير الفلسطينيين
نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع ممثلي البريد وإحدى شركات الميكنة والتحول الرقمي
القومية للأنفاق تعلن توفير وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي
رحيل المستشار أسامة السيد زبيب رئيس محكمة الاستئناف بعد صراع مع المرض
تحقيق إسرائيلي: أشرف مروان لم يكن سوى رأس الحربة في خطة الخداع المصرية
طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف النحمول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توزيع وشنط وأدوات مدرسية لدعم الطلاب الأيتام وغير القادرين بأسوان

شنط مدرسية
شنط مدرسية
محمد عبد الفتاح

نجحت جمعية الأورمان بأسوان فى تنظيم حفل جديد لتوزيع شنط وأدوات مدرسية على 322 طالب بقرى سلوا والإصلاح وعزبه حجاجي والفواديه وحجازه والعدوه بمركز كوم امبو، وقرى الشطب والمنصوريه ونجع العرب ونجع البحر بمركز دراو.

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية ، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان حرص مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان على دعم الطلاب الغير القادرين والأيتام والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتقديم لهم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والعديد من الخدمات والتدخلات الأخرى.

دعم الطلاب

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية بدأت ومع دخول العام الدراسى الجديد ومن خلال مكتبها بالمحافظة حصر الاحتياجات الأساسية للأطفال الغير قادرين ومتطلباتهم مع بداية العام الدراسى ، ووجد إن شنطة المدرسة التى تحتوى على أدوات مدرسية متكاملة هى أهم هذه الاحتياجات.

وأضاف، أن الاهتمام بالجانب التعليمي نشاط إنسانى خيرى بدأته الأورمان منذ انطلاق عملها الخيرى قبل أكثر من 25عامًا، وأنها تضع الجانب التعليمى على رأس أولويات عملها الخيرى فى جميع أنشطتها ونجحت خلالها فى دعم كبير للطلاب الايتام وتوزيع الاف من الشنط والادوات المدرسيه، فضلا عن تطوير ودعم عشرات المدارس والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظات الجمهورية المختلفة.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

الفنان أحمد رزق

خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله

أشرف زكي

أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية

محمود الخطيب

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

جواز سفر

من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته

ترشيحاتنا

الباستا

بطعم خرافي.. طريقة عمل الباستا الكريمي

ناجتس

بأقل التكاليف .. طريقة عمل ناجتس الدجاج الصحي

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل بمذاق شهي

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد