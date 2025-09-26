قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للأجانب أبناء الأم المصربة.. طريق اكتساب الجنسية
مدير المخابرات الحربية سابقًا: إسرائيل تنتهك معاهدة جنيف بتهجير الفلسطينيين
نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع ممثلي البريد وإحدى شركات الميكنة والتحول الرقمي
القومية للأنفاق تعلن توفير وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي
رحيل المستشار أسامة السيد زبيب رئيس محكمة الاستئناف بعد صراع مع المرض
تحقيق إسرائيلي: أشرف مروان لم يكن سوى رأس الحربة في خطة الخداع المصرية
طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف النحمول
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إدارة مركز لتجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل
التحويلات المرورية بعد غلق شارع 26 يوليو
جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا
أخبار أسوان.. الإستعداد للإحتفال باليوم العالمى للسياحة.. ونهو الفواصل الدائمة بكوبرى الخزان

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 25/9/2025 أحداث متنوعة .

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بتنفيذ عدد من الفاعليات المختلفة التى تبرز الوجه الحضارى لزهرة الجنوب وتميزها بالثقافات والفنون والتراث ، بالإضافة إلى المقومات السياحية والأثرية والبيئية.

ويأتى ذلك ضمن الإستعداد للإحتفال باليوم العالمى للسياحة ، والذى يحمل هذا العام شعار " السياحة والتحول المستدام "، حيث أطلقته منظمة السياحة العالمية لتسليط الضوء على أهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ، وإستثمار السياحة كوسيلة تدعم التنمية المجتمعية والإقتصادية .

أسوان تستعد للاحتفال باليوم العالمي للسياحة

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإنتهاء من أعمال تركيب الفواصل الدائمة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان لتصبح 5 فواصل فى كل إتجاه ، وتم إزالة الحواجز الخرسانية ، ويأتى ذلك فى ظل تميز المحور بوجود أكبر فتحة ملاحية فى مصر بطول 182 متر .
وأوضح المحافظ بأن ذلك ينعكس بشكل إيجابى على تيسير الحركة المرورية وإنتظامها لكافة المترددين على الكوبرى ، وتحقيق الآمان الكامل والإنسيابية المطلوبة. 

جهود مكثفة لتركيب الفواصل الدائمة وتخطيط محور وكوبرى بديل خزان أسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المكثفة التى يقوم بها جهاز التعمير للإنتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما - السماد بدءاً من كوبرى الشيخ عيسى شمالاً بالجوزيرة وصولاً إلى المدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى جنوباً بطول 8 كم ، وبتكلفة 155 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 87 %. 


محافظ أسوان يتابع جهود جهاز التعمير لإنهاء مشروع طريق كيما- السماد

وافق الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لتدخل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على توقيع عقد ايجار المدرسة لمده عشرين عاماً قابله للتجديد تحقيقاً لإستقرار العملية التعليمية. 


وزيرالنقل يوافق على مد إيجار مدرسة المحطة المشتركة في إدفو
 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

