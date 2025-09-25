قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه»
بعد مشاجرة الطلاب.. محافظ المنوفية يستبعد مديرة المدرسة ويوقف المعتدي
وزير الكهرباء يشهد مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى الضبعة| صور
قبل لقاء القمة .. طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك
بدأ العد التنازلي| آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025
عرض الأهلي للتعاقد مع برونو لاج وصل لـ 4.8 مليون يورو
نجم الزمالك يقترب من المشاركة أمام الأهلي
استخراج تصريح سفر مستعجل.. الخطوات والأوراق
الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ضد مدحت شلبي
هدية قبل مباراة القمة.. الزمالك يجهز مفاجأة للاعبيه
مناهج تفاعلية حديثة .. 7 معلومات رسمية عن المدارس المصرية الألمانية
وزير الطيران يبحث مع هيئة اليونان تعزيز التعاون في مشروعات الاستدامة
محافظات

وزيرالنقل يوافق على مد إيجار مدرسة المحطة المشتركة في إدفو

محمد عبد الفتاح

وافق الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لتدخل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على توقيع عقد ايجار المدرسة لمده عشرين عاماً قابله للتجديد تحقيقاً لإستقرار العملية التعليمية. 

ويأتى ذلك إستجابة لمناشدات أولياء الأمور وأسر طلاب مدرسة المحطة المشتركة بمركز إدفو شمال أسوان. 

صرح بذلك مدير مديرية التربية والتعليم محمود بدوى ، والذى أوضح بأن تدخل محافظ أسوان جاء لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور ومشقة التنقل للطلاب حيث تم تفويض شركه " أم أو تى " الذراع الاستثماري لوزاره النقل والمالكة لمدرسه محطة إدفو الابتدائية .

ولفت المحافظ إلى أن إخلاء المدرسة جاء بعد مطالبة هيئة السكك الحديدية بنقل الطلاب حيث أن المدرسة تقع على على مساحة 1584 م2 بأرض ملك الهيئة منذ عام ١٩٤٠ ، وهى تخدم المنطقة السكنية من أبناء العاملين بهيئة السكك الحديدية ومصنع الفيرسيلكون والرى .

هذا وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإسراع بإنهاء ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة ، عقد الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها إجتماعاً مع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وبحضور المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة. 

وخلال الإجتماع أشاد الفريق أسامة عسكر بالجهود المتميزة التى حققتها أسوان فى هذا الملف الحيوى ، والتى أسفرت عن قفز المحافظة إلى المركز السادس على مستوى الجمهورية بعد أن كانت فى المركز السادس والعشرين .

وأكد على أهمية الإستمرار بنفس المعدلات التصاعدية من الأداء والإنجاز ، ورفع نسب الإسترداد ، وهو ما ينعكس بالإيجاب فى قرب إنتهاء المحافظة من هذا الملف الهام بالكامل. 

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الإجتماع تناول آليات الإسراع بإنهاء جميع حالات إسترداد أراضى الدولة المسجلة على المنظومة الإلكترونية ، مع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة على مختلف أشكال التعديات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين والمتأخرين فى سداد المستحقات والأقساط. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

