وزير الخارجية يشيد بتنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وموزمبيق

فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الخميس ماريا لوكاس وزيرة خارجية موزمبيق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أكد الوزير عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع موزمبيق، مشيداً بما شهدته العلاقات من تطور ملحوظ في الآونة الأخيرة في مختلف المجالات، وخاصة قطاعات البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والصحة والري والإنشاءات والبنية التحتية، فضلاً عن مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب.

كما أشاد وزير الخارجية بتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى الاتفاق الموقع مؤخراً لتدشين مركز لوجستي إقليمي لتوزيع الدواء في دول تجمع السادك، وما يمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجال الصحي والدوائي. كما نوه بالزيارات المتبادلة بين الجانبين التي أسهمت في دفع التعاون الاستثماري والتنموي، لاسيما في قطاع الطاقة.

وجه وزير الخارجية الدعوة لنظيرته الموزمبيقية للمشاركة في النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مؤكداً تطلع مصر إلى تكثيف التعاون مع موزمبيق بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

