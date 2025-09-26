قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي: لن تخرج الترويكا الأوروبية منتصرة بتفعيلها آلية الزناد
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم
ضوابط تسمية المواليد بالقانون و غرامة مالية لمن يختار أسماء مسيئة
حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي
انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب
وول ستريت جورنال: نتنياهو غير مقتنع بخطة السلام الأمريكية لإدارة غزة
وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية انتاج الغاز بدسوق وغرب الدلتا
إعلام إسرائيلي: خطة أمريكية لتعيين توني بلير قائدا لإدارة غزة مؤقتا
موقف الأهلي مع ياسر إبراهيم بعد أزمة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود
ارتفاع عدد وفيات حريق مصنع المحلة لـ 8 حالات والدفع بـ26 سيارة إسعاف
30.5 مليار جنيه .. مصر تواصل توجيه الاستثمارات في قطاع التعليم لتحسين جودته
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر.. يزيد الرزق ويقضي الحوائج
أخبار البلد

كامل الوزير يبحث مع رئيس سلطة الموانئ وسفير جيبوتي التعاون في النقل والصناعة

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  أبوبكر عمر هادي -رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي والسفير  أحمد علي بري- سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالي النقل والصناعة وحضر اللقاء الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري وقيادات وزارة النقل


في بداية اللقاء  أكد نائب رئيس الوزراء علي عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مصر وجيبوتي، والرغبة المشتركة في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على مختلف المستويات، مشيدا بما شهدته العلاقات بين البلدين من تطور كبير خلال السنوات الماضية، لاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي. كما اكد على حرص مصر على دعم جهود التنمية في جيبوتي من خلال تعزيز التعاون في مختلف المشروعات، وتوفير الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في مختلف قطاعات النقل والصناعة، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذه المجالات

وخلال الاجتماع تم مناقشة التعاون المشترك في عدد من الموضوعات التي طلب الجانب الجيبوتي التعاون مع الجانب المصري في تنفيذها والتي تتمثل في التعاون في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح  وانشاء وصيانة والطرق وابدى الفريق كامل الوزير إستعداد الوزارة للتعاون مع وزارة النقل الجيبوتية في مجال البنية التحتية وتشييد الطرق والكباري في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة وتجربة متميزة في في تنفيذ المشروعات داخل مصر وفي العديد من الدول العربية والافريقية  

 كما تم بحث آخر مستجدات  التعاون في مجال إنشاء منطقة لوجيستية بجيبوتي لكونها دولة على المسار البحري لدول شرق افريقيا وبما يساهم في  تنمية ومضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا كما اكد كل من رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي و سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة على أهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الجانب المصري من خلال الجامعات المصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لانشاء اكاديمة او كلية مصرية جيبوتية للنقل البحري في جيبوتي او فتح فرع لاحدى الجامعات المصرية بجيبوتي في هذا التخصص وتم التأكيد على تكثيف اللقاءات بين الجانبين للاتفاق على نموذج التعاون الذي سيتم تنفيذه وفقا لرؤية الجانب الجيبوتي.

كامل الوزير سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي جمهورية جيبوتي

