امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم

أفاد مسئول طبي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية صباح اليوم امتلاء مشرحتي مستشفيات المحلة وسمنود بعدما ارتفعت حصيلة المتوفيين إلي 7 وإصابة 37 مصاب في حادث انفجار غلايات مصنع البشبيشي بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة، لافتا إلي الدفع باكثر من 18 سيارة إسعاف لنقل الضحايا والمصابين فضلا عن استمرار البحث أسفل أنقاض المصنع المشار إليها البحث عن ناجين .

تفاصيل الحادث

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول انفجار غلايات مصنع البشبيشي بشكل مفاجىء فجر اليوم بنطاق منطقة اليماني بدائرة القسم .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع في بادىء الواقعة ب8 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه .



وأفاد شهود عيان بأن سبب اندلاع الحريق جاء نتيجة ارتفاع ضغط الغلايات والتسبب في ماس كهربائي الأمر الذي تسبب في سقوط طوابق المصنع.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.