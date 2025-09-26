قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي: لن تخرج الترويكا الأوروبية منتصرة بتفعيلها آلية الزناد
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم
ضوابط تسمية المواليد بالقانون و غرامة مالية لمن يختار أسماء مسيئة
حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي
انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب
وول ستريت جورنال: نتنياهو غير مقتنع بخطة السلام الأمريكية لإدارة غزة
وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية انتاج الغاز بدسوق وغرب الدلتا
إعلام إسرائيلي: خطة أمريكية لتعيين توني بلير قائدا لإدارة غزة مؤقتا
موقف الأهلي مع ياسر إبراهيم بعد أزمة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود
ارتفاع عدد وفيات حريق مصنع المحلة لـ 8 حالات والدفع بـ26 سيارة إسعاف
30.5 مليار جنيه .. مصر تواصل توجيه الاستثمارات في قطاع التعليم لتحسين جودته
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر.. يزيد الرزق ويقضي الحوائج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: خطة أمريكية لتعيين توني بلير قائدا لإدارة غزة مؤقتا

توني بلير
توني بلير
القسم الخارجي

كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن الإدارة الأمريكية وضعت خطة لتعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير على رأس إدارة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع غزة، في خطوة تهدف – بحسب التسريبات – إلى إدارة مرحلة ما بعد الحرب والإشراف على عملية إعادة الإعمار.

وبحسب المصدر السياسي العربي الذي نقلت عنه الصحيفة، فإن الخطة الأمريكية تتضمن مشاركة قوات دولية لتأمين حدود القطاع ومراقبتها، على أن يتم في مرحلة لاحقة نقل الإدارة إلى السلطة الفلسطينية، من دون تحديد جدول زمني واضح لذلك.

وأضاف المصدر أن المرحلة الأولى من الإدارة الجديدة لن تشمل أي دور مباشر للسلطة الفلسطينية، ما يعكس توجهاً نحو تهميشها مؤقتاً.

من جانبها، أشارت صحيفة لوتان السويسرية إلى أن هذه التحركات قد تكون جزءاً من جهود دبلوماسية للتعامل مع موجة الاعتراف المتزايدة بدولة فلسطين، لافتة إلى أن بلير – الذي سبق أن لعب دوراً بارزاً في ملفات الشرق الأوسط – يعود مجدداً إلى الواجهة بخطة سلام "منافسة".

وذكرت أن هذه الخطة، التي تحمل بصمة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية، وتحظى بمباركة البيت الأبيض.

وتأتي هذه التطورات بعد أن عرض ترامب خطة من 21 بنداً على قادة دول عربية وإسلامية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ عامين. 

وتشمل أبرز بنود الخطة: وقفاً دائماً لإطلاق النار، انسحاباً تدريجياً للجيش الإسرائيلي من القطاع، إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وتشكيل إدارة لا تضم حركة حماس، إلى جانب إنشاء قوة أمنية من فلسطينيين وجنود عرب ومسلمين، مع توفير تمويل عربي وإسلامي لإعادة الإعمار.

لكن القادة العرب والمسلمين – وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية – ربطوا دعمهم للخطة بشروط واضحة، أبرزها وقف الاستيطان ومنع ضم أي أراضٍ في غزة أو الضفة، إضافة إلى الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وينتظر أن يعرض ترامب مبادئ خطته على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مرتقب في البيت الأبيض، وسط توقعات بأن يسعى للحصول على دعمه لتسويق المشروع الجديد دولياً.

توني بلير غزة هآرتس الاحتلال إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

صاروخ حوثي

رعب في إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد صاروخ حوثي

محمود الخطيب

نجم الزمالك: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدًا

ترشيحاتنا

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 53 حالة تعد واسترداد أكثر من 60 فدانًا و3 آلاف متر

محافظ أسيوط يتفقد وحدة الرصف

محافظ أسيوط يتفقد وحدة الرصف بقرية إسكندرية التحرير

إجتماع محافظ أسيوط بمجموعة من الشباب

محافظ أسيوط يبحث مع شباب المبادرات تطوير جودة الخبز وتنفيذ مشروعات تدريبية

بالصور

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

فستان لافت.. مي عمر تستعرض جمالها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

رفقة زوجها.. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد