الناشر المصري يضيء أجنحة معرض عمان الدولي للكتاب 2025

يشارك الناشر المصري بقوة في فعاليات معرض عمّان الدولي للكتاب 2025، ليؤكد مجددا مكانته المحورية في صناعة الكتاب العربي، ويقدم للقارئ الأردني والعربي زادا معرفيا متنوعا يعكس ثراء المشهد الثقافي في مصر.

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 50 دار نشر مصرية، بينها من يحضر للمرة الأولى، ومن دأب على المشاركة منذ دورات سابقة للمعرض، بما في ذلك أسماء بارزة مثل دار الشروق، الدار المصرية اللبنانية، مؤسسة دار المعارف، الكرمة للنشر، دار نفرتيتي، دار دارك، دار الندى، دار ماستر، مكتبة البحر الأحمر، كتوبيا، المركز المصري لتبسيط العلوم ، ديوان العرب للنشر والتوزيع، شركة ميديا بروتيك، دار دون، ودار المعرفة، إلى جانب حضور لافت لدور نشر مستقلة وصاعدة تركز على الأدب الحديث وكتب الشباب.

وتتنوع إصدارات الدور المصرية بين الرواية والفكر والفلسفة والتاريخ، وكتب الأطفال واليافعين، واللغات، فضلًا عن مؤلفات في الشأن الفلسطيني مثل تاريخ الاحتلال الإسرائيلي والدراسات اليهودية، وأخرى في التراث الإسلامي والتنمية البشرية.

كما تعرض عناوين حديثة ولافتة، منها "نوح المذبوح" لحسن الجندي التي يشهد المعرض توقيعها يوم 3 أكتوبر، "الحصيد" ليوسف زيدان، "سر الزعفرانة" للكاتبة السعودية بدرية البشر، و"طرق متنوعة لقتل النمل" لمحمد الفولي، إلى جانب سلاسل علمية وثقافية للأطفال وكتب مترجمة من الاستشراق الألماني.

ويحظى الجناح المصري عادة بإقبال جماهيري واسع، حيث يجد الزوار في الكتاب المصري غزارة إنتاج، وأسعارا مناسبة، ومحتوى متنوعا يجذب الباحثين والطلاب والقراء على اختلاف اهتماماتهم.

وتشير المؤشرات الأولية هذا العام إلى أن الروايات ذات الطابع الفلسطيني، والكتب الدينية، وأعمال تنمية الذات تتصدر المبيعات، إلى جانب حضور قوي للرواية العربية الحديثة وكتب الأطفال.

ولا يقتصر الحضور المصري على عرض الكتب فحسب، بل يمتد إلى الندوات الثقافية وحفلات التوقيع واللقاءات مع الكتاب المصريين، حيث يشارك كل من محمد سمير ندا الحاصل على جائزة البوكر عن روايته "صلاة القلق"، والروائي أحمد مرسي صاحب رواية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي"، إلى جانب نخبة من المبدعين المصريين، ما يرسخ دور مصر كمركز أساسي للإبداع والنشر في المنطقة.

وبهذا الحضور، يثبت الناشر المصري أن مشاركته في معرض عمان ليست مجرد نشاط تجاري، بل جسر ثقافي يعزز الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والأردني، ويضيف زخما نوعيا للمشهد الثقافي العربي.

وانطلقت أمس فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض عمّان الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، بمشاركة حوالي 400 دار نشر من 22 دولة عربية وأجنبية، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في المركز الأردني للمعارض الدولية – مكة مول.

وافتتح الفعاليات كل من وزير الثقافة الأردني الدكتور مصطفى الرواشدة، ووزير الإعلام العماني الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، والسفير المصري لدى الأردن السفير خالد الأبيض، ورئيس اتحاد الناشرين العرب الدكتور محمد رشاد، إلى جانب عدد من السفراء والوزراء العرب، فيما تحل سلطنة عمان ضيف شرف المعرض.