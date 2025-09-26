قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
محافظات

إزالة عمارتين مخالفتين بحي النور بشرم الشيخ..وحصر التعديات في الرويسات

ايمن محمد

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بسرعة إزالة العمارتين المتبقيتين المخالفتين في حي النور بشرم الشيخ؛ لما تمثلانه من خطورة مباشرة على حياة المواطنين. وشددت الوزيرة على ضرورة توفير بدائل سكنية آمنة للمتضررين.

​جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة لها في شرم الشيخ، برفقة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

​وتفقدت الوزيرة الحديقة المركزية بالحي، وتابعت خطة الصيانة الدورية لها، مؤكدة على الإسراع في طرح المحلات والمولات المقرر إنشاؤها بالحديقة؛ لتعظيم الاستفادة منها لصالح الأهالي والزائرين.
​وخلال الجولة بمنطقة والمنطقة الصناعية بها، استمعت الدكتورة منال عوض إلى شرح تفصيلي حول الخطة الزمنية لتطوير المنطقة. وتم إيضاح أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وبدء المرحلة الثالثة الخاصة بحصر المخالفات والعقارات والتعديات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق (في إشارة إلى المتابعة القانونية).

جنوب سيناء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

