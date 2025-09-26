إزالة عمارتين مخالفتين بحي النور بشرم الشيخ..وحصر التعديات في الرويسات

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بسرعة إزالة العمارتين المتبقيتين المخالفتين في حي النور بشرم الشيخ؛ لما تمثلانه من خطورة مباشرة على حياة المواطنين. وشددت الوزيرة على ضرورة توفير بدائل سكنية آمنة للمتضررين.

​جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة لها في شرم الشيخ، برفقة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

​وتفقدت الوزيرة الحديقة المركزية بالحي، وتابعت خطة الصيانة الدورية لها، مؤكدة على الإسراع في طرح المحلات والمولات المقرر إنشاؤها بالحديقة؛ لتعظيم الاستفادة منها لصالح الأهالي والزائرين.

​وخلال الجولة بمنطقة والمنطقة الصناعية بها، استمعت الدكتورة منال عوض إلى شرح تفصيلي حول الخطة الزمنية لتطوير المنطقة. وتم إيضاح أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وبدء المرحلة الثالثة الخاصة بحصر المخالفات والعقارات والتعديات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق (في إشارة إلى المتابعة القانونية).