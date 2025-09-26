استشاري علاقات أسرية: المرونة والانفتاح سر نجاح العلاقة بين الأهل والأبناء

قالت الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية والإرشاد النفسي، إن العلاقات بين الأجيال أصبحت تواجه تحديات جديدة نتيجة القفزة التكنولوجية واختلاف الثقافات بين الآباء والأبناء.

وأكدت خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن نجاح التواصل مع الأبناء يتطلب من أولياء الأمور التحلي بالمرونة والانفتاح، والسعي لاكتساب الإيجابيات من الجيل الجديد، مع مواكبة التطورات الثقافية والتكنولوجية لفهم الأبناء بشكل أعمق والتقرب إليهم.

وشددت على أن الانفتاح الذكي لا يعني التخلي عن المبادئ، وإنما بناء جسر من التفاهم يضمن علاقة متوازنة وناجحة بين الأهل والأبناء.

وحذرت من أن العناد أو الإصرار على إثبات الموقف أمام شخص غاضب يؤدي إلى تصعيد الخلاف وخسارة مشتركة للطرفين.