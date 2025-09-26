قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.. الجيزة تطلق شعار الهوية البصرية الجديد
وظائف خالية في بنكي مصر والقاهرة بتلك التخصصات.. قدم الآن
مأساة كل عام .. أهالي جزيرة داود يستغيثون بعد فيضان النيل في المنوفية
الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 129 مليون جنيه
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث مصنع المحلة وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا
الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7
جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مناطق في محيط ميناء غزة وحي الرمال
10 شهداء فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص جيش الاحتلال
المركزي لمتبقيات المبيدات وهيا ينظمان ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة
الصحة: التطعيمات الروتينية أنقذت أرواح أكثر من 154مليون شخص خلال 50 عاما
بعد اتفاق الرياض وإسلام آباد| حقيقة ما يُثار عن دفاع مشترك بين الإمارات والهند
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبيرة: الاستماع والهدوء أساس تجاوز الخلافات داخل الأسرة

الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية والإرشاد النفسي
الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية والإرشاد النفسي
إسراء صبري

أكدت الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية والإرشاد النفسي، أن الخلافات أمر طبيعي داخل أي بيت، لكن نجاح التعامل معها يعتمد على طريقة النقاش وإدارة الحوار بين الأطراف.

وأوضحت جمال، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، أن بداية أي نقاش صحي تكون بالاستماع الجيد والجلوس بهدف حل المشكلة، لا بهدف فرض السيطرة أو الرأي.

 وشددت على أن الاحترام، خفض الصوت، والهدوء تمثل أهم مفاتيح تجاوز الأزمات الأسرية.

وأضافت أن مواجهة العصبية تتطلب احتواء الطرف الغاضب حتى يهدأ، ثم استكمال الحوار بعد ذلك، 

وحذرت من أن العناد أو الإصرار على إثبات الموقف أمام شخص غاضب يؤدي إلى تصعيد الخلاف وخسارة مشتركة للطرفين.

العلاقات الأسرية الإرشاد النفسي العناد

