خبيرة: الاستماع والهدوء أساس تجاوز الخلافات داخل الأسرة

أكدت الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية والإرشاد النفسي، أن الخلافات أمر طبيعي داخل أي بيت، لكن نجاح التعامل معها يعتمد على طريقة النقاش وإدارة الحوار بين الأطراف.

وأوضحت جمال، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، أن بداية أي نقاش صحي تكون بالاستماع الجيد والجلوس بهدف حل المشكلة، لا بهدف فرض السيطرة أو الرأي.

وشددت على أن الاحترام، خفض الصوت، والهدوء تمثل أهم مفاتيح تجاوز الأزمات الأسرية.

وأضافت أن مواجهة العصبية تتطلب احتواء الطرف الغاضب حتى يهدأ، ثم استكمال الحوار بعد ذلك،

وحذرت من أن العناد أو الإصرار على إثبات الموقف أمام شخص غاضب يؤدي إلى تصعيد الخلاف وخسارة مشتركة للطرفين.