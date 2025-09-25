أقوى علاج للرجال .. هبة قطب تفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الزوجية

أكدت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، حيث كشفت عن سر صحي أثار جدلاً واسعًا بين المشاهدين.



وأوضحت قطب أن تناول مشروبات طبيعية محددة مثل عصير الرمان قبل العلاقة الزوجية، يعد من أقوى وسائل تعزيز الأداء لدى الرجال بشكل طبيعي وآمن، مؤكدة أن هذه المشروبات تساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم، وهو ما ينعكس مباشرة على القدرة الجنسية.



وأضافت أن الاعتماد على هذه المشروبات البسيطة أفضل بكثير من اللجوء إلى الأدوية الكيميائية، مشددة على أن العودة للطبيعة والالتزام بنمط حياة صحي يظلان المفتاح الحقيقي لحياة زوجية مستقرة وسعيدة.