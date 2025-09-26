عالم بالأزهري: ثوابت الدين لا يمكن تغييرها مهما تغير المجتمع

قال الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن المجتمع لا يمكن أن يفرض على الدين شيئا، فالمجتمع هو الذي يتماشى مع الضوابط الدينية مهما تطور العلم أو المجتمع.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه عندما نتحدث في الأمر الدينية يجب الابتعاد عن الافتراضات، فهناك ثوابت لا يمكن التعديل فيها.

ولفت إلى أن الدين به ثوابت ولا يمكن تغييرها، فهما تغير المجتمع؛ لا يمكن تغيير ثوابت الدين، وأنه يحذر الأشخاص التي تتحدث عن سير النساء دون غطاء على الرأس.