قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
هجوم ناري.. ترامب: بوتين يقود العربدة الروسية ضد أوكرانيا
الولد دخل المستشفى.. حبس معلم بمعهد طما الأزهري تعدى على طالب بالضرب
ترامب يفجر مفاجأة: أردوغان سيتوقف عن شراء النفط الروسي
وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية انعكاس إيجابي على الاقتصاد والصناعة والصحة والبحث العلمي
400 ألف جنيه.. الصلح بين أنوسة كوته وأسرة عامل السيرك المصاب
مصر تدعو لمعالجة جذور النزاعات وتعزيز جهود وبناء وتمويل السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يحيي ذكرى الشيخ محمد الصيفي: أبو القرّاء ورمز المدرسة المصرية في التلاوة

الأزهر يحيي ذكرى الشيخ محمد الصيفي: أبو القرّاء ورمز المدرسة المصرية في التلاوة
الأزهر يحيي ذكرى الشيخ محمد الصيفي: أبو القرّاء ورمز المدرسة المصرية في التلاوة
إيمان طلعت

يُعرّف مركز الأزهر العالمي للفتوى بالشيخ القارئ محمد الصيفي - أبو القرّاء، والعالم المحقق والمجيز بالقراءات العشر.

وذلك في إطار مشروعه التثقيفي «قدوة»، وفي ذكرى وفاته التي توافق 25 من سبتمبر. 

▪️وُلد الشيخ محمد الصيفي عام 1885م في قرية "البرادعة" بمحافظة القليوبية، وحفظ القرآن صغيرًا في كُتّاب القرية، وأتمّه وهو ابن العاشرة.

▪️وفي عام 1904م انتقل إلى القاهرة ليستقر في حي العباسية، ويلتحق بالأزهر الشريف.

▪️تخرج الشيخ في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1910م، ومنذ ذلك الحين جمع بين الفقه وعلوم القرآن والقراءات وفنون التلاوة.

▪️لمع اسم الشيخ محمد الصيفي في سماء دولة التلاوة، ولقب بأبي القرّاء؛ بعد أن صار مرجعًا وأستاذًا في علوم القراءات وفنون التلاوة، وتتلمذ له عدد من كبار شيوخ التلاوة، وذاع صيته حتى صار موضع تقدير الشعوب والملوك معًا، ورمزًا خالدًا من رموز المدرسة المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن الكريم. 

▪️امتازت تلاوات الشيخ بالخشوع والتأثر، وحملت رسالته القرآنية إلى العالم؛ إذ انطلقت تسجيلاته من الإذاعة المصرية إلى إذاعات لندن وبرلين وموسكو؛ شاهدةً على عالمية رسالة القرآن، كما شارك فضيلته في افتتاح إذاعة القرآن الكريم، وكان من أوائل من قرأ في الإذاعة المصرية بعد إنشائها.

▪️وفي سبتمبر من عام 1955م لقي الشيخ ربه عن عمر ناهز السبعين عامًا، بعد أن ترك أثرًا علميًّا كبيرًا، وصوتًا ما زال صداه يتردّد في أرجاء دولة التلاوة.

أهم جوانب القدوة في حياته:

1- جد واجتهاد:
بدأ الشيخ مساره بحفظ القرآن صغيرًا، ثم مضى في رحاب الأزهر حتى غدا قارئًا عالمًا يجمع بين الفقه والقراءات، والتلقي على المشايخ والدراسة النظامية.

2- إتقان الأداء وتمكّن العلم:
لم يكتفِ بالقراءة كهواية، بل أتقن القراءات العشر الكبرى، وكان نموذجًا فريدًا في الجمع بين الدقة العلمية وجلال الأداء؛ حتى لُقِّب بـ«القارئ العالِم»، كما جمع بين الخشوع والإتقان فأسر الأسماع والقلوب.

3- الأثر الطيب وتخريج التلاميذ:
أسّس الشيخ مدرسة قرآنية خرّج فيها أعلام التلاوة، أبرزهم الشيخ كامل يوسف البهتيمي رحمه الله.

4- حسن اختيار الصحبة:
ارتبط بروابط وثيقة مع كبار القرّاء؛ فقد صادق الشيخ علي محمود، والشيخ طه الفشني، وكان أقربهم إلى قلبه الشيخ محمد رفعت، حيث شاركه التلاوة في الإذاعة المصرية، وظل بينهما ودّ خالص أساسه محبة كتاب الله.

5- الاستقامة والمداومة على الخير:
ظل القرآن رفيق عمره حتى آخر أيامه؛ فقد بدأ حياته قارئًا بمسجد فاطمة النبوية رضي الله عنها بالعباسية، وختمها قارئًا لسورة الكهف أسبوعيًّا في رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضي الله عنه.

الأزهر ذكرى وفاة الشيخ محمد الصيفي من هو الشيخ محمد الصيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | بعد انتشارها في أمريكا.. أبرز المعلومات عن بكتيريا الكابوس.. أطعمة تزيد الرغبة قبل العلاقة الزوجية

فقر الدم

فقر الدم يهدد البصر ويغير مظهر العينين

الزبادي

سر أكبر معمرة بالعالم .. الزبادي وراء طول العمر

بالصور

هل تناول الجوافة على الريق صحي؟ فوائد مذهلة وأضرار يجب الحذر منها

فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة

لماذا ينصح الأطباء بتناول الشوفان عند إنقاص الوزن .. 4 أسباب خارقة

الشوفان
الشوفان
الشوفان

ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل قسم الحضانات بمستشفى منيا القمح بعد التطوير

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد