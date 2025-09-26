استشاري : الهواتف الذكية تضاعف مشكلات جفاف العين لدى الأطفال

حذّر الدكتور عمرو فتحي استشاري طب وجراحة العيون بجامعة بني سويف، من الاستخدام المفرط لـ الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، مشيرًا إلى أن حالات جفاف العين لم تعد مقتصرة على الكبار، بل ظهرت بشكل ملحوظ لدى الأطفال بدءًا من عمر 11 عامًا.

ولفت خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الاعتماد على وسائل التدفئة المنزلية يُفاقم مشكلة الجفاف، كما أن التعرض المباشر للإضاءة القوية سواء البيضاء أو الصفراء يرهق العين ويضعف قدرتها على استقبال الضوء.

وأضاف أن انتشار الفيروسات والبكتيريا في فصل الشتاء يزيد فرص الإصابة بالتهابات العين، مؤكدًا على ضرورة ترشيد وقت استخدام الشاشات لتقليل الأعراض.

ونوة بأن فصل الشتاء يُعد من أكثر الفصول التي تتزايد فيها أمراض العيون، وفي مقدمتها جفاف العين والحساسية الموسمية.