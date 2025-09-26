قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
سفير أمريكا في إسرائيل: نعمل مع شركائنا لضمان وقف التصعيد في غزة

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن السفير الأمريكي في إسرائيل، قال إن ضم الضفة الغربية لن يكون خطوة مفيدة، وأن أولويات ترامب حاليا إطلاق سراح المحتجزين ووقف الحرب في غزة.


وأضاف السفير الأمريكي في إسرائيل، أن أي تحرك لضم الضفة قد يعقد جهود التهدئة بالمنطقة، ونعمل مع شركائنا لضمان وقف التصعيد في غزة.

قال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. لن أسمح بذلك، مؤكدًا: لن يحدث ذلك.

كما صرح ترامب إنه تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكنه أكد أنه سيكون حازمًا في رفض الضم، بحسب وكالة «رويترز».

وفي إشارة إلى تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قال ترامب: لقد كان كافيًا.. حان الوقت للتوقف الآن، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

والضفة الغربية تدار من السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، والضم الاسرائيلي لمناطق من الضفة يمثل تصعيد سياسي خطير قد يقضي على ما تبقى من أمل في استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط.

ورغم العلاقة الوثيقة التي يتباهي بها ترامب مع نتنياهو إلا أن تصريحه يعكس ضغوطًا من زعماء عرب عبروا علنًا عن قلقهم من أي تحركات إسرائيلية لضم المزيد من أراضي الضفة الغربية.


 

